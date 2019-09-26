Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата

Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайты ведомств.

Мероприятия проходили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

«Участники преступной организации, чьи роли были чётко определены, занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов», — рассказали следователи.

Среди наиболее тяжких преступлений — убийство в 2012 году депутата Сидоровой и трёх её родственников за отказ передать земельные участки, а также нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался.

В июле Басманный суд Москвы арестовал на два месяца криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в похищении и убийстве Сидоровой.

URA.RU также передавало, что в Московской области задержан лидер организованной преступной группы, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год.