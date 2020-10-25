Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства депутата Петрова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о наёмном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Петров погиб в Ленинградской области в возрасте 61 года. Позднее следователи возбудили дело по факту убийства депутата.

По данным ведомства, вечером 24 октября неизвестный «совершил выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки» в Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом.

Следственный комитет опубликовал видеоролик с места убийства.