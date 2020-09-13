Хет-трик Салаха, дубль Херманна за 51 секунду и поражение ПСЖ: главные события в европейском футболе

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» взял верх над «Лидсом» благодаря трём голам Мохаммеда Салаха, а «Арсенал» крупно обыграл «Фулхэм». «Пари-Сен-Жермен» потерпел сенсационное поражение от «Ланса» в Лиге 1, а «Монпелье» обыграл «Ниццу» благодаря дублю защитника Даниэля Конгре. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила восемь безответных мячей в ворота «Обернойланда» в Кубке Германии, а Патрик Херманн оформил дубль за 51 секунду. В стартовавшем чемпионате Испании «Осасуна» и «Гранада» одержали победы и возглавили турнирную таблицу.

Крупная победа «Арсенала» и семь голов на «Энфилде»

В Англии четырьмя встречами стартовал первый тур нового сезона Премьер-лиги. Изначально должно было состояться шесть матчей, но игры с участием двух клубов из Манчестера было решено перенести из-за их участия в поздних стадиях завершившегося розыгрыша еврокубков.

В связи с этим основное внимание было приковано к двум другим грандам АПЛ. «Арсенал» порадовал своих болельщиков и одержал победу над вернувшимся в премьер-лигу «Фулхэмом». Подопечные Микеля Артеты забили три безответных гола: отличились новичок «канониров» Габриэль, а также Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. При этом француз стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, дважды в карьере забивавшим первый мяч сезона. Удачно дебютировал и экс-хавбек «Челси» Виллиан, дважды выступивший в роли ассистента.

В свою очередь, «Ливерпуль» столкнулся с серьёзным сопротивлением в матче с «Лидсом», который трижды уступал в счёте, но находил в себе силы отыгрываться.

Тем не менее, добиться успеха подопечным Марсело Бьелсы не удалось. Гол Вирджила ван Дейка и три мяча Мохаммеда Салаха помогли «Ливерпулю» в 60-й раз подряд не проиграть дома, а египтянину — установить несколько достижений. Он отличился в первом туре АПЛ четвёртый год подряд и повторил рекорд Тедди Шерингема, а также стал первым футболистом мерсисайдцев за 32 года, отметившимся хет-триком в стартовом матче первенства. В последний раз это удавалось Джону Олдриджу.

В других матчах игрового дня «Вест Хэм» дома уступил «Ньюкаслу» (0:2), а «Кристал Пэлас» одолел «Саутгемптон» (1:0).

Сенсационное поражение ПСЖ и первая неудача «Ниццы»

Некоторые коллективы Лиги 1 уже успели провести по три матча, однако «Пари Сен-Жермен» лишь на днях стартовал в сезоне-20/21. Главный тренер парижан Томас Тухель решил предоставить отдых большинству своих лидеров и поплатился. В отсутствие Килиана Мбаппе, Неймара, Анхеля Ди Марии и Кейлора Наваса клуб сенсационно уступил «Лансу» в гостях, а автором единственного точного удара стал Иньятиус Ганаго. При этом красно-синие владели мячом 78% времени, но смогли нанести лишь один удар в створ.

Другие лидеры французского футбола также потеряли очки. «Бордо» и «Лион» не смогли отметиться забитыми мячами в очном противостоянии, а «Ницца» потерпела первое поражение в сезоне и откатилась на вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Патрика Виейра в гостях проиграли «Монпелье» со счётом 1:3, а дублем в составе хозяев отметился защитник Даниэль Конгре. Промежуточным лидером первенства стал «Сент-Этьен», взявший верх над «Страсбуром» — 2:0.

Дубль Херманна за 51 секунду и фиаско «Герты»

За неделю до начала нового сезона Бундеслиги в Германии стартовал розыгрыш Кубка страны. Большинство фаворитов легко преодолели барьер первого раунда. «Кёльн» и «Аугсбург» отправили в ворота своих оппонентов из низших лиг шесть и семь мячей соответственно, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила восемь раз. При этом Патрику Херманну хватило всего 51 секунды, чтобы оформить дубль.

«Лейпциг» ограничился тремя голами в противостоянии с «Нюрнбергом», а «Айнтрахт» с минимальным преимуществом переиграл «Мюнхен-1860». Встреча закончилась со счётом 1:2, а главными героями стали форварды Андре Силва и Бас Дост. Португалец и голландец забили с интервалом в пять минут и ассистировали друг другу.

Сенсация была зафиксирована в Брауншвейге, где местный «Айнтрахт» взял верх над «Гертой». Соперники забили девять мячей на двоих — 5:4. Особенно удачным матч стал для польского хавбека хозяев Мартина Кобылянски, отметившегося хет-триком.

Довольно любопытным получился поединок между коллективами «Майнерцхаген» и «Гройтер Фюрт». По прошествии 90 минут футболисты из Высшей лиги Вестфалии на равных сражались с соперниками из Второй Бундеслиги, но на дополнительное время их не хватило. За оставшиеся полчаса они пропустили пять раз подряд и завершили выступление в Кубке Германии. Рекордом по числу голов в овертайме владеет «Виктория» из Кёльна, забившая шесть раз в 1974-м.

Победа «Осасуны» и достижение «Гранады»

В Испании старт национального первенства получился не таким захватывающим, как в Англии. «Сельта» в отсутствие вернувшегося в «Локомотив» Фёдора Смолова не сумела взломать оборону «Эйбара». При этом в самой концовке встречи их соперники остались в меньшинстве — Папе Диоп получил две жёлтые карточки за шесть минут и был вынужден покинуть поле. А «Кадис» не смог удачно начать выступление в Примере, в которой отсутствовал 14 лет и пропустил два мяча от «Осасуны».

После первого дня турнира «рохильос» делят лидерство с «Гранадой». Подопечные Диего Пенаса Мартинеса на своём поле уверенно обыграли «Атлетик» из Бильбао и повторили свой лучший результат в Ла Лиге в XXI веке. С учётом прошлого сезона они выиграли третью игру подряд, что до этого удавалось им лишь дважды — в мае 2015-го и сентябре 2019-го. Автором одного из двух голов стал сын известного в прошлом футболиста «Реала» и «Барселоны» Луиса Мильи, впервые отличившийся в матче высшего дивизиона страны.