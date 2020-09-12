Месси остался капитаном «Барселоны»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Его ассистентами станут Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».
Ранее Кевин Де Брёйне заявил, что ему плевать на несостоявшийся трансфер Месси в «Манчестер Сити».
© Leo #Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 12, 2020
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