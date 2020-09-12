Де Брёйне о несостоявшемся трансфере Месси в «Манчестер Сити»: мне плевать

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в команду нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мне действительно плевать. Меня это не заботит. Если бы Месси перешёл в «Манчестер Сити», это нам помогло бы, потому что считаю его лучшим футболистом всех времён. Но никогда не уделяю много внимания тому, кто может прийти и что может случиться», — цитирует Де Брёйне Daily Mail.

По его мнению, в составе «Сити» играет и так много хороших футболистов и неправильно рассуждать о том, кто мог бы перейти.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны».