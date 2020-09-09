Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды.

Как сообщает Twitter-аккаунт сине-гранатовых, помимо Месси в общую группу вернулись полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг, а также форвард Ансу Фати. При этом первую тренировку под руководством нового главного тренера Рональда Кумана Месси провёл уже 7 сентября.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси обсудит с Куманом, останется ли он капитаном «Барселоны».