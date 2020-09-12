Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс» в первом туре АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась 4:3 в пользу хозяев поля.

Команды поочерёдно обменивались голами уже с 4-й минуты матча, когда пенальти реализовал форвард «Ливерпуля» Мохаммед Саллах.

На 12-й минуте за «Лидс» забил Джек Харрисон. Хозяева поля снова вышли вперёд благодаря голу Вирджила ван Дейка на 20-й минуте. Гости восстановили паритет на табло спустя десять минут. Гол в активе Патрика Бэмфорда.

На 33-й минуте Салах снова поразил ворота соперников. «Лидс» в третий раз сравнял счёт после гола Матеуша Клиха на 66-й минуте.

Победу «Ливерпулю» принёс третий гол Салаха, снова реализовавшего пенальти на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом туре АПЛ.