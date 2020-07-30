Ссора Яна с Орловским, недовольство команды Исмаилова и конфликт Чимаева с Макгрегором: что происходит в мире ММА

За последние несколько дней в мире смешанных единоборств произошло сразу несколько громких конфликтов. Пётр Ян оскорбил Андрея Орловского и упрекнул его в попытке привлечь к себе внимание руководства клуба «Архангел Михаил». Александр Емельяненко раскритиковал Магомеда Исмаилова за стиль ведения боя, а в команде средневеса сделали вывод, что в момент интервью ветеран PRIDE находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом шведский боец UFC Хамзат Чимаев вступил в конфронтацию с Конором Макгрегором и его тренером по борьбе Диллоном Дэнисом.

Оскорбления Яна и недоумение Орловского

В смешанных единоборств конфликты между представителями разных дивизионов происходят не так часто, ведь обычно спортсмены так пытаются подогреть интерес к грядущему поединку или бросить вызов желанному оппоненту. Поэтому жёсткие заявления Петра Яна в адрес Андрея Орловского вызвали недоумение не только у белорусского тяжеловеса, но и у поклонников ММА с постсоветского пространства. Так, новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал фото коллеги и назвал его «чистой шкурой».

Как оказалось впоследствии, причиной такого поведения Яна стали комментарии Орловского по окончании его поединка с Жозе Алдо на UFC 251. Отвечая на вопрос одного из болельщиков об успехе россиянина, белорус поздравил лишь представителей бойцовского клуба «Архангел Михаил», в котором состоит Пётр.

«Да я в принципе просто рад за Екатеринбург, за клуб «Архангел Михаил». За Алтушкина Игоря Алексеевича, за Антона, Колю, за Анну. Им нужна была эта победа. Рад за них, молодцы, поздравляю», — цитирует Орловского FightTime.

Заявления Яна быстро дошли до Орловского, который был поражён подобной реакцией на свои слова. При этом Андрей рассказал, что ранее уже встречался с Петром и остался не лучшего мнения о будущем обладателе титула UFC.

«В Чикаго был один турнир. Тогда мы вместе выступали за клуб «Архангел Михаил», я подсел к ним, поздоровался — ни ответа, ни привета. Там он был и ещё с ним два человека. Уткнулись в телефон и всё. Я особо не общительный, но сказал «здравствуйте», а в ответ стеклянные глаза и взгляд в никуда. Может, он горел просто, я не знаю», — заявил Орловский в интервью Александру Лютикову.

При этом Орловский заверил, что никоим образом не пытался выразить неуважение Яну или принизить его успех в Абсолютном бойцовском чемпионате. Однако Андрей выразил мнение, что руководители клуба «Архангел Михаил» могли воспринять оскорбления Яна на свой счёт.

«Он же кормится с рук Игоря Алексеевича, правильно? И такие заявления делает. Это, мягко говоря, неумно», — заключил Орловский.

Ян также не стал молчать и спустя некоторое время объяснил свою позицию в ходе прямого эфира в социальной сети. Первым делом он рассказал свою версию инцидента в Чикаго. По его словам, он поздоровался с Орловским, но не стал развивать беседу, так как морально готовился к предстоящей схватке и был предельно сфокусирован на ней. Также Пётр обратил внимание, что до битвы с Алдо белорус назвал его высокомерным, а также пытался всеми силами обратить на себя внимание руководства клуба.

«Ладно, думаю, старый гонит уже, решил не обращать внимания. И тут третий раз у него спросили про меня… И он начинает опять: «Я хочу поздравить Игоря Алексеевича, Колю, Аню, Антона». Чистый бред. Мужику 50 лет, а он для себя какую-то выгоду ищет. Я так это оценил, потому что в его высказываниях это выглядело именно так… От своих слов не отказываюсь. Придерживаюсь своей точки зрения», — сказал Ян.

Конфликт между спортсменами прокомментировал Алексей Олейник. Ветеран российского ММА раскритиковал поведение Яна и выразил мнение, что человеку не стоит подобным образом начинать своё пребывание в статусе чемпиона крупнейшего ММА-промоушена планеты.

«Не знаю, кто там и что обосновал, но точно не по-нашему, не по-русски начинать как бы новое звание или должность с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек в принципе неправ», — сказал Олейник в ходе эфира в Instagram.

Ожидания Емельяненко и недовольство команды Исмаилова

Главный поединок турнира ACA 107 стал одним из самых громких в российском ММА за последние несколько лет. Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал Александра Емельяненко и влюбил в себя огромное количество болельщиков. Одной из отличительных черт противостояния стало отсутствие враждебности между обоими соперниками, предельно корректно отзывавшимися друг о друге на протяжении всего периода раскрутки дуэли. Однако уже по её окончании ветеран PRIDE позволил себя комментарии, которые вызвали негативную реакцию со стороны команды противника.

Так, Емельяненко упрекнул Исмаилова за его стиль ведения боя. По словам экс-чемпиона ProFC, тот бился «не по-мужски» и всячески избегал настоящей драки. Таким образом, Александр пренебрежительно высказался о борьбе, которая всегда считалась его слабой стороной.

«Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться… Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идёт атака, а связке, которая к чему-то приводит. Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше — добивание. А Исмаилов — по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана», — цитирует Емельяненко Vseprosport.

В целом в словах ветерана PRIDE есть рациональное зерно. Многие бойцы ММА используют перевод в партер с целью получить драгоценные очки за тейкдаун и контроль над оппонентом, но при этом практически не угрожают визави ударами. Но Исмаилова уж точно нельзя обвинить в попытке «залежать» оппонента. Магомед демонстрировал великолепные навыки ground and pound, о чём свидетельствует залитое кровью лицо Александра.

При этом ранее в карьере Емельяненко уже были случаи, когда судьи немного подыгрывали звёздному спортсмену и поднимали его из партера в не самых однозначных эпизодах. В этом плане вспоминается его дуэль с Тони Джонсоном-младшим. Да, тот не был так грозен на земле, как Исмаилов, но практически не давал поводов упрекнуть себя в пассивности.

Примечательно, что на этом Емельяненко не остановился, а также раскритиковал функциональное состояние Исмаилова. По его словам, тот выглядел уставшим.

«Функционально был готов намного лучше Исмаилова. С первого раунда он задышал, засопел и устал. Я думал, что же его ждёт во втором раунде. И так получилось, что у меня произошла сечка. А в третьем раунде он смог её расширить. В этом было его спасение. Магомед сдыхал, сдыхал, просто умирал. И тут, когда я думал, что с ним сделать, остановили бой», — заключил Емельяненко.

С учётом того, что до боя атлеты вели себя уважительно и ограничивались лишь шутками в адрес друг друга, подобные слова Емельяненко ожидаемо вызвали реакцию со стороны команды Исмаилова. Так, брат бойца среднего веса Рамазан признался, что был удивлён подобными заявлениями.

«До сих пор я воспринимал Александра как здравого, умного мужчину. Раньше от него не было таких глупых комментариев. Я не видел, чтобы он такие глупости говорил. Моё мнение — он был в нетрезвом состоянии. В трезвом человек такую ересь нести не будет», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

После боя Магомед признался, что Александр предложил ему провести реванш. Но при этом отметил, что согласится снова встретиться с ним в клетке лишь за большую сумму денег. Однако старший брат Исмаилова уверен, что теперь бойцу не стоит проводить ответный бой с Емельяненко.

«После таких слов не хочется реванша с этим человеком. Если бы он сказал, что Магомед молодец, что он сам ошибся там и там и предложил бы устроить бомбовый поединок на его условиях — тогда да. Этот бой нужен Александру», — добавил Исмаилов.

Противостояние Чимаева с командой Макгрегора

Тем временем в UFC одним из самых обсуждаемых бойцов последних дней является Хамзат Чимаев. Уроженец Чечни, ныне представляющий Швецию, вошёл в историю Абсолютного бойцовского чемпионата, одержав две победы с разницей в десять дней. 15 июля средневес «задушил» Джона Филлипса, а затем выиграл техническим нокаутом у Риса Макки. Однако успехами в октагоне он не ограничился и принялся привлекать к себе внимание за пределами клетки.

Чимаев уже успел пообещать стать лучшим бойцом мира и бросить вызов специалисту по бразильскому джиу-джитсу Дэмиану Майе, а также устроить перепалку в социальных сетях с представителями команды Конора Макгрегора. Причём зачинщиком стал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, оскорбивший молодого атлета из Швеции.

Пресс-служба UFC опубликовала видеозапись с интервью Чимаева после победы над Макки на UFC Fight Island 3, в котором он заявил, что у него нет достойных оппонентов в полусреднем дивизионе. Спустя некоторое время Макгрегор оставил комментарий со словами «крысиная губа» (rat lip. — RT). Впоследствии ирландец поспешил удалить сообщение, но пользователи социальных сетей успели сделать скриншот.

Чимаев не остался в долгу и не только бросил вызов Макгрегору, но и пошутил над экс-чемпионом UFC. Он выложил фото одного из эпизодов его схватки с Филлипсом, на котором он проводит американцу удушающий приём. Таким образом, он намекнул ирландцу на его поражение от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. При этом Хамзат также снабдил запись двумя эмодзи, с помощью которых одновременно напомнил ирландцу о прозвище «цыплёнок» и призвал замолчать.

Кроме того, Чимаев вступил в конфронтацию с Диллоном Дэнисом — тренером Макгрегора по борьбе, ставшим одним из зачинщиков потасовки на UFC 229. В этом случае швед также выступил в роли обороняющейся стороны и жёстко ответил американцу. Тот заявил, что легко возьмёт верх над Хамзатом.

«Я размажу тебя с закрытыми глазами», — написал Чимаев.