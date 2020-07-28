Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC
  • © ufc
  • Instagram

«Это точно не по-нашему, не по-русски начинать новое звание с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек не прав. Как правило, когда ты достиг огромной цели, то ты должен быть снисходительным к людям. Я даже не говорю о том, что человека старше тебя на 10—15 лет оскорблять нельзя», — сказал Олейник во время эфира в своём Instagram.

Орловский во время эфира в своём Instagram ответил на вопросы подписчиков, а также прокомментировал бой Яна с бразильцем Жозе Алдо. Ян в свою очередь опубликовал ответ белоруса у себя в сториз и подписал: «Чистая шкура». До этого Орловский рассказывал, как Ян отказался с ним общаться на одном из турниров.

12 июля Ян нокаутировал Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Ян прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.

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