«Сложно загадывать, станем ли мы командой мечты»: Бризар о переходе в «Зенит», российском волейболе и настольных играх

10 июня петербургский волейбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании контракта со связующим сборной Франции Антуаном Бризаром. В интервью RT он отметил, что в «Зените» собрались очень амбициозные и индивидуально сильные игроки и при правильном отношении к делу команда может добиться больших успехов. Француз также рассказал, что думает о долгих перелётах по России, поделился ожиданиями от Олимпиады-2024 в Париже и объяснил, почему увлекается настольными играми.

— Когда принимали решение о переходе в «Зенит», советовались с кем-нибудь?

— Нет, я просто предупредил руководство «Варшавы», что не останусь в клубе по истечении срока контракта. Они были в курсе того, что у меня есть предложение из России, поэтому сюрпризом это ни для кого не стало. Словом, о моём переходе было известно заранее. В Петербурге проявляли интерес сразу к нескольким известным связующим, но остановились на моей кандидатуре, чему я рад.

— Вы раньше уже бывали в России. Какие впечатления остались от прежних визитов?

— Я приезжал один раз в составе «Пари Воллей» в Белгород. За год до этого местное «Белогорье» выиграло Лигу чемпионов. Мне надолго это запомнилось, потому что мы играли против многих суперзвёзд российского волейбола, клуба с давней историей. Когда я был маленьким, белгородцы приезжали в мой родной Пуатье. Кажется, тогда они не проигрывали никому на протяжении двух лет подряд, но уступили нашим парням, так что для города это было потрясающее событие. Поэтому поездка в Белгород была для меня чем-то особенным. Ещё я играл в Казани вместе со сборной Франции.

— Когда планируете приехать в Санкт-Петербург и присоединиться к команде?

— Пока не знаю. Не представляю даже, потребуется ли проходить карантин перед вылетом и совместными тренировками, когда они вообще могут начаться и тем более когда стартует чемпионат России. Может, у вас даже больше сведений на этот счёт, чем у меня.

— Вас не пугает, что в России придётся часто преодолевать значительные расстояния на самолётах?

— Не пугает, я с интересом этого жду. Ни в Польше, ни во Франции, ни в Италии такого не бывает. В этом смысле чемпионат России выделяется. Уверен, клубы здесь профессиональны, но возникают трудности другого рода — скажем, отправляться на матч раньше. Так что страха у меня нет, есть предвкушение.

— А то, что придётся приезжать в города Крайнего Севера, где очень холодно, вас не смущает?

— Да, я слышал об этом от нескольких игроков. Честно говоря, даже не представляю, насколько там может быть холодно. Говорят, температура может опускаться до -30 или -40 °C. Даже не знаю, каково это. Поживём — увидим. Я просто туда поеду, буду участвовать в матчах и стараться поменьше выходить на улицу.

— Кого из своих будущих одноклубников вы уже знаете?

— Конечно же, Виктора Полетаева. Я играл против него в молодёжной сборной, и он нас морально просто подавлял. Будет классно сыграть с таким сильным волейболистом. Ещё знаю Ореола Камехо. С Иваном Яковлевым я познакомился на клубном чемпионате мира, когда он играл за «Факел». Он меня очень впечатлил и на этом турнире, и в матчах Лиги наций. На мой взгляд, он один из лучших центральных блокирующих в России, а значит, и в мире. Могу ещё вспомнить Игоря Филиппова. Пока никого из одноклубников не знаю лично, но они отличные игроки, и оказаться с ними в одной команде будет здорово.

— Благодаря последним приобретениям петербургский «Зенит» в новом сезоне будет настоящей командой мечты. Согласны?

— Честно говоря, не знаю. Конечно, в «Зените» много громких имён, но мы ещё молоды. Какой-то опыт есть, но есть и над чем работать. Создать такую команду — отличная идея.

В разговоре со мной главный тренер Туомас Саммельвуо объяснил, что старался подходить к формированию команды с умом. Он мечтает добиться от игроков слаженности, чтобы громкие имена не остались только на бумаге. Думаю, у нас всё будет отлично. Действительно, важна слаженная игра всей команды, а не навыки отдельных волейболистов.

— Статус фаворита накладывает дополнительную ответственность и на вас, не так ли?

— Придётся непросто: в следующем сезоне соперничество будет напряжённым. Сейчас сложно загадывать, станем ли мы командой мечты, ведь казанский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» очень сильны. Есть пять-шесть топ-команд, игроков которых я знаю, а ведь могут удивить и те, о которых я пока не наслышан. Повторюсь, сезон будет непростой. Груз ответственности и правда ощущается, ведь петербургский «Зенит» хочет стать одним из лучших клубов в мире.

— Какое впечатление на вас произвёл Саммельвуо, какой он видит вашу роль в команде?

— Я разговаривал с ним только по телефону. Мы особо не общались, когда встречались на соревнованиях среди сборных. Я ещё не знал, что в итоге перееду в Санкт-Петербург. Мы хорошо поговорили, мне нравится, какой он хочет видеть команду и как хочет её построить. О своих ожиданиях от меня он не говорил, но я думаю, мы сработаемся.

— Российским СМИ он заявил, что отсутствие титулов на клубном уровне является вашим преимуществом, так как вы будете сильнее заряжены на успех. Согласны с ним?

— Да, конечно. У меня были большие ожидания от прошлого сезона, но, к сожалению, доиграть его не удалось. Да, я ничего не выигрывал с клубами и думаю, что сейчас время настало. Поэтому не могу дождаться момента, когда присоединюсь к одному из лучших клубов мира и выиграю с ним что-нибудь.

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— Что вы знаете о Санкт-Петербурге, где вам предстоит жить следующие несколько лет?

— Я слышал о нём много хорошего, и поэтому с нетерпением жду возможности открыть для себя этот город. Также смотрел документальные фильмы, фотографии, и мне Санкт-Петербург показался очень приятным и красивым.

— Он славится плохой погодой, для вас это не проблема?

— Да, я слышал, что там часто идут дожди. Пару лет назад я был в Копенгагене, там было очень холодно и дождливо. Наверное, в Санкт-Петербурге будет так же, потому что оба города находятся у моря. Но я спокойно к этому отношусь.

— Как вы проводили время на самоизоляции последние месяцы?

— Я оставался дома со своей девушкой. Было хорошо. Нам повезло, что у нас есть прекрасный сад, где можно тренироваться. Моим друзьям, которые живут в квартирах, в Париже или где-то ещё, пришлось гораздо тяжелее. А мне понравилось, потому что у меня это больше походило на отпуск, чем на карантин.

— Говорят, вы большой поклонник настольных игр?

— Да, это так. Чтобы девушка не сильно возмущалась во время самоизоляции, просил её составлять мне компанию. Местами это было весело. Мне нравятся все жанры настольных игр, особенно стратегии. Они могут быть далеки от волейбола, но мне в целом нравится всё то, что заставляет просчитывать и думать на несколько ходов вперёд. Видимо, позицию связующего я выбрал неслучайно.

— Этим летом вы должны были выступить на Олимпийских играх в Токио вместе со сборной Франции. Как вы отреагировали на их перенос?

— Пройти отбор было очень трудно, турниры были весьма непростыми, мы приложили массу усилий, поэтому было тяжело принять решение МОК. Мы не были бы фаворитами сейчас, да и через год останемся «тёмной лошадкой». Волейбол — очень странный вид спорта. Бразилия, Польша, Россия и США имеют наибольшие шансы, но мне очень интересно, каких результатов сумеем добиться мы в 2021-м. Франция умеет удивлять.

— В вашей интерпретации «странный» — это «непредсказуемый»?

— Да, именно. В отборочном турнире сборная Франции испытывала проблемы с составом, но в итоге сыграла отлично и пробилась на Игры.

Вот почему я говорю «странный». Иногда не ждёшь чего-то от команды, однако… Вспомните, как Россия проиграла Словении на последнем чемпионате Европы. Мне казалось, сборную России будет крайне сложно победить ещё года три-четыре, но она в потрясающем матче уступила. Так что иногда случается непредвиденное.

— Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Чего вы ждёте от них?

— До них ещё очень далеко, но для всех это большая цель. Мне прежде не доводилось принимать участие в Олимпиадах, так что я был бы несказанно рад выступить, особенно у себя на родине. Буду прикладывать для этого все усилия.

— Вы три года играли в Польше. Как этот опыт отразился на вас?

— На протяжении трёх лет я рос вместе с командой. Мы неплохо провели первый сезон, но не попали в плей-офф. Через год добрались до финала и заслуживали победы, однако в первом матче проиграли из-за скверного судейства. Я надеялся, что с третьей попытки удастся выиграть чемпионат Польши, но мы вновь оступились. Мне нравилось, что мы всегда бились за победу, а не просто отбывали номер.

— Какая сборная пользуется большей популярностью во Франции: футбольная или волейбольная?

— Футбольная, конечно, гораздо популярнее. Даже нельзя сравнивать. Волейбол — это последний командный вид спорта во Франции. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась, но нет. Даже если мы многое выиграем, футбол будет на первом месте. Мы ещё можем конкурировать с гандболом или баскетболом, но не с футболом.

— Польша славится тем, что волейбол пользуется бешеной популярностью и трибуны забиты под завязку. Вы прочувствовали на себе эту атмосферу?

— На некоторых аренах атмосфера была прекрасной, но людям всё-таки гораздо больше нравится поддерживать национальную команду. Для них это большое событие. Хотя и за клубы они тоже переживают. В Варшаве прекрасные болельщики. В России тоже отличная атмосфера, как, например, было в матчах «Кузбасса» и польской ЗАКСА в Лиге чемпионов. В Петербурге тоже ходят на волейбол, насколько я знаю.

— Успели ли вы выучить польский язык за время пребывания в стране? Он похож на русский, и это могло бы вам помочь адаптироваться в новых условиях.

— Польский очень не похож на французский, так что мне было очень трудно. Мне кажется, что он даже сложнее русского. Надеюсь, что русский буду понимать лучше, чем польский. Посмотрим.