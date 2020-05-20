Волейбольный тренер Карполь превзошёл достижение из Книги рекордов Гиннесса

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Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Валерий Карполь превзошёл достижение из Книги рекордов Гиннесса.
Волейбольный тренер Карполь превзошёл достижение из Книги рекордов Гиннесса
  • РИА Новости

«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год — отработал 51 год с одной командой», — приводит слова Карполя ТАСС.

Для фиксации рекорда требуется предоставить команде специалистов Книги рекордов Гиннесса необходимые документы и доказательства, подтверждающие результат. Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года и 11 раз побеждал с ней в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России, восемь раз команда выигрывала Кубок европейских чемпионов, трижды — Кубок СССР.

Ранее стало известно, когда стартует ЧР по волейболу.

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