Стало известно, когда стартует ЧР по волейболу

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, когда стартует чемпионат России по волейболу сезона-2020/21.
Стало известно, когда стартует ЧР по волейболу
  • РИА Новости

«Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец — на начало апреля. Нам теперь понятно, сколько времени нам отведено на проведение соревнований. У нас будет три мероприятия в будущем сезоне: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Он отметил, что пока не принято решение, в каком формате будет проходить турнир.

«Пока мы ждём от клубов предложений по чемпионату. Условно есть два варианта — такой формат, как раньше, с разъездным календарём. Или туровая система. У клубов есть две недели, чтобы высказать свою позицию по календарю», — добавил глава ВФВ.

Предыдущий волейбольный сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Лига наций по волейболу отменена из-за коронавируса.

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