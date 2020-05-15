Стало известно, когда стартует ЧР по волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, когда стартует чемпионат России по волейболу сезона-2020/21.

«Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец — на начало апреля. Нам теперь понятно, сколько времени нам отведено на проведение соревнований. У нас будет три мероприятия в будущем сезоне: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Он отметил, что пока не принято решение, в каком формате будет проходить турнир.

«Пока мы ждём от клубов предложений по чемпионату. Условно есть два варианта — такой формат, как раньше, с разъездным календарём. Или туровая система. У клубов есть две недели, чтобы высказать свою позицию по календарю», — добавил глава ВФВ.

Предыдущий волейбольный сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Лига наций по волейболу отменена из-за коронавируса.