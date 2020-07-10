Лучший футбольный тренер сборной в XX веке: каким запомнили триумфатора Кубка Европы — 1960 Качалина

10 июля исполняется 60 лет с момента единственной в истории победы сборной СССР на чемпионате Европы по футболу. Добилась значимого успеха национальная команда под руководством Гавриила Качалина. Его называли тонким психологом и талантливым педагогом. Интеллигентный тренер не повышал голос на подопечных и не ругался, предпочитая воспитывать их, а не наказывать. В 1956 году советская сборная под руководством Качалина выиграла олимпийское золото, а в 1964-м он привёл к победе в чемпионате СССР тбилисское «Динамо».

Бобров называл Качалина «величайшим психологом»

10 июля исполняется 60 лет с момента триумфа сборной СССР на чемпионате Европы по футболу под руководством Гавриила Качалина. Уроженец дореволюционной Москвы остался в памяти современников как самый успешный наставник в истории отечественной сборной. В 1956 году ведомая им советская команда выиграла Олимпиаду в Мельбурне, а четыре года спустя завоевала в Париже приз Анри Делоне — первый Кубок Европы. Кроме того, под руководством Качалина сборная трижды добиралась до четвертьфинала чемпионата мира: в 1958, 1962 и 1970 годах. Ему довелось подняться на тренерский мостик три раза. Ни один тренер сборной не мог похвастать подобными достижениями.

Качалин был и неплохим футболистом. В 1930-е он выступал на позиции хавбека сначала за гомельское, а затем за московское «Динамо», с которым завоевал Кубок СССР и два чемпионских титула.

«Трудно было поверить, что Гавриил Дмитриевич играл полузащитником, которым в довоенную пору вменялась в основном утилитарная челночная работа с преобладанием оборонительных функций. Настолько он выделялся в футбольном мире высокой общей культурой, интеллигентностью, удивительной скромностью. Никто из футболистов ни разу не слышал от него грубого слова. Самое жёсткое выражение в его устах было «негодяй», служившее в определённых случаях и похвалой», — вспоминал защитник «Динамо» и сборной СССР 1950—1960-х годов Владимир Кесарев.

Тренерская карьера Качалина началась в 1945 году. Позже именно он впервые пригласил в сборную 18-летнего Эдуарда Стрельцова. А хоккеист Всеволод Бобров называл его «величайшим психологом». По мнению Виктора Царёва, который выступал в одно время с Кесаревым, педагогический талант был у Качалина от Бога. При этом до прихода в сборную наставник ничего не выиграл с клубами, успев поработать лишь с «Трудовыми резервами» и «Локомотивом».

«Но руководство Федерации футбола блестяще угадало с кандидатурой, зная Качалина как высокообразованного человека, влюблённого в футбол. Он не только великолепно знал предмет, но и умел найти подход к каждому футболисту, создавал превосходный климат в команде. Качалин полностью доверял игрокам», — отмечал Царёв.

Тренеров-интеллигентов в наше время часто обвиняют в чрезмерной мягкости по отношению к подопечным. В эпоху Качалина хватало специалистов «диктаторского», как говорят в футболе, склада. Возможно, в работе ему и правда недоставало жёсткости, о чём можно судить по рассказам очевидцев.

Зато Качалин остался редким тренером советского периода, хорошее отношение к которому сохранили практически все игроки. На взгляд чемпиона Европы — 1960 Валентина Бубукина, Качалин, а также Николай Гуляев и Михаил Якушин опережали своё время и были «тренерами будущего».

Он часто водил футболистов на спектакли

В первой половине 1950-х годов советская сборная переживала не лучший период. После поражения в 1/8 финала олимпийского турнира в Хельсинки-1952 от Югославии, с которой отношения в тот период были напряжёнными, команду фактически распустили по указанию Иосифа Сталина. Вновь сборную созвали лишь в 1954-м, после его смерти. Поднимать репутацию советского футбола призвали Качалина.

Сначала его назначили ассистентом Василия Соколова, но уже через несколько месяцев, в 1955 году, подняли на должность старшего тренера. Помощником Качалина стал Константин Бесков. Будущий титулованный специалист участвовал в матчах с югославами на Олимпиаде-1952 и в качестве наказания за проигрыш в числе других был лишён звания заслуженного мастера спорта СССР. После смерти Сталина регалии Бескову вернули.

«В те времена подход к результатам национальной команды был очень требовательным, а выводы — быстры и суровы. В 1955-м я и Качалин стали собирать новую команду», — рассказывал Бесков в 1990-х.

Именно тогда в сборной появились и быстро превратились в лидеров представители нового поколения — Лев Яшин, Валентин Иванов, Анатолий Маслёнкин, Анатолий Исаев и другие. После реванша с Югославией в финале Игр-1956 работа Качалина получила самую высокую оценку.

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«Он был очень тонким психологом, обладал даром внушения. К каждому сопернику относился с подлинным вниманием и уважением. Не помню случая, чтобы перед какой-нибудь игрой сборной мы не моделировали предстоящий матч на тренировке. Сейчас такого почему-то нет. Качалин мог говорить о футболе часами. Но в то же время не забывал и о культурном досуге: Гавриил Дмитриевич был большим поклонником театра и частенько возил команду на спектакли», — вспоминал нападающий «Спартака» Исаев.

Перед чемпионатом мира 1958 года в Швеции советскую сборную рассматривали в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на медали. В боевом составе она действительно была способна на многое. Однако незадолго до старта команда лишилась трёх ключевых игроков — Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова и Бориса Татушина, ставших фигурантами известного дела об изнасиловании. В итоге сборная отправилась на мундиаль серьёзно ослабленной в кадровом плане и подавленной психологически.

В четвертьфинале подопечные Качалина не нашли аргументов против хозяев соревнований. В октябре того же года советские футболисты уступили англичанам в товарищеской игре на «Уэмбли». Поражение со счётом 0:5 стало крупнейшим для сборной на тот момент. Качалина отправили в отставку, однако уже в начале 1960 года позвали обратно. Помощником стал Гуляев. Пост начальника команды доверили Андрею Старостину.

После Евро-1960 Качалина хвалили, после ЧМ-1962 — ругали

В финале чемпионата Европы сборная СССР в очередной раз мерилась силами с Югославией.

Однако незадолго до континентального первенства — перед отъездом во Францию — случился эпизод, встревоживший руководство Советского Союза. В контрольном матче команда Качалина сыграла вничью с юношеской сборной.

«Высшие партийные и государственные чиновники тут же обрушили на нас громы и молнии, на что Качалин ответил: «Я верю в этих ребят, они не подведут». Как закончился тот чемпионат, все помнят», — поражался интуиции тренера Бубукин.

Команде Чехословакии в полуфинале два мяча забил Иванов, ещё один — Виктор Понедельник. В решающей встрече с югославами отличились Слава Метревели, которого Качалин любил в шутку называть «негодяем», и тот же Понедельник.

«После первого тайма мы уступали — 0:1, и казалось, положение может измениться только к худшему. В перерыве Качалин, человек мягкий, не стал устраивать команде взбучку. Вместо этого в обычной для себя интеллигентной манере постарался разъяснить чисто футбольные ошибки, которые мы совершили. Но затем в раздевалку влетел Старостин. «Так вас, растак, — закричал. — Кому проигрываете? Да вы же этих югославов во сто раз сильнее!» И, представьте себе, подействовало! Во втором тайме мы сравняли счёт, а в дополнительное время забили решающий гол», — делился Иванов.

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В Москве игроков и тренеров сборной встречали как героев. Чествование прошло в «Лужниках», куда триумфаторов доставили на роскошных автомобилях. Потом состоялся торжественный приём в Кремле, где всем вручили правительственные награды.

Однако всего два года спустя имена Качалина и Яшина склоняли на все лады. Их объявили виновниками неудачи на чемпионате мира — 1962 в Чили, где советские футболисты уступили хозяевам в четвертьфинале (1:2). В СССР никто не видел трансляцию игры, но болельщики охотно поверили газетам, критиковавшим наставника и вратаря. Качалину пеняли за устаревшую схему «дубль-вэ», которой многие команды предпочли расстановку 4-2-4.

Как следствие, специалиста уволили из сборной СССР второй раз. Настало время проявить себя на клубном уровне. В 1964 году Качалин привёл тбилисское «Динамо» к победе в чемпионате страны. Чуть позже, в начале 1970-х, он дважды подряд брал с тбилиссцами «бронзу». В 1973 году третье место в турнирной таблице заняло под его руководством и московское «Динамо».

А в 1968-м Качалина опять поставили во главе сборной СССР. На чемпионате мира — 1970 в Мексике его дружина остановилась на «заколдованной» стадии 1/4 финала, уступив уругвайцам в дополнительное время (0:1). Участник этого мундиаля Николай Киселёв свидетельствовал, что методы работы Качалина не менялись.

«Гавриил Дмитриевич пытался создать, в первую очередь, атмосферу гармонии в команде и в быту. Больше обращал внимание на тактические способности футболистов», — констатировал спартаковец.

Результат, который в наше время считается для сборной сверхуспешным, тогда объявили неудовлетворительным. Качалина попросили из сборной в третий раз, и теперь — окончательно. В 74 матчах у руля главной команды СССР он одержал 47 побед. Никому из советских тренеров ни до, ни после добиться таких показателей не удавалось.