«Моей текущей формы недостаточно»: олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Российский спортсмен написал открытое письмо, в котором признался, что из-за травм не может набрать необходимую форму и продолжать выступать на соревнованиях. Год назад он надеялся принять участие в Олимпийских играх в Пекине, но уже не сможет достичь этой цели. RT вспоминает самые яркие моменты спортивной биографии Ана.

Российский шорт-трекист Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Шестикратный олимпийский чемпион написал открытое письмо болельщикам, в котором объяснил мотивы своего решения. 34-летний спортсмен рассказал, что не может набрать физическую форму из-за травмы колена, которая не позволяет ему полноценно тренироваться.

«Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать ещё одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем. Благодаря заботе Министерства спорта и Союза конькобежцев России мне удавалось заниматься по индивидуальному графику, что, как мне кажется, позволило набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. Тем не менее я чувствую, что на данный момент текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует ещё один сезон», — сообщил Ан.

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Обладатель трёх золотых медалей Олимпиады в Сочи вспомнил в письме свой спортивный путь от одного из самых молодых конькобежцев в сборной Южной Кореи, за которую он выступал под именем Ан Хён Су, до настоящей легенды шорт-трека. Он также выразил благодарность России за предоставленный в своё время шанс, который позволил ему продлить карьеру почти до 20 лет.

«Без шорт-трека нет Ан Хён Су, или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. В 2011 году я стал гражданином России. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек ещё не был развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели», — отметил спортсмен.

Для мирового спорта Виктор Ан без преувеличения стал уникальным явлением, а его карьеру можно назвать невероятной. Шорт-треком, главным зимним видом спорта в Южной Корее, юный Ан Хён Су начал заниматься в школе. Вскоре он попал в поле зрения Ким Ки Хуна — трёхкратного олимпийского чемпиона. Легендарный спортсмен взял шефство над подававшим надежды подростком и начал развивать его талант.

Уже в 16 лет Ан Хён Су попал на свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити и стал героем одного из главных курьёзов в истории спорта. Он сенсационно пробился в финал дистанции на 1000 м и до последнего круга претендовал на медаль, но вместе с ещё тремя спортсменами упал прямо перед финишем, что позволило австралийцу Стивену Брэдбери выиграть золото. Ан Хён Су не смог быстро подняться со льда и в итоге стал лишь четвёртым.

Но такая неудача положила начало блистательной карьере. В следующем олимпийском цикле Ан Хён Су одержал более десяти побед на чемпионатах мира, став самым титулованным шорт-трекистом среди мужчин. На следующей Олимпиаде в Турине его ждал настоящий триумф — он выиграл три золотые медали и одну бронзовую. Уже тогда он заслуживал того, чтобы считаться лучшим в своём виде спорта.

Всё неожиданно оборвалось в 2008 году, когда Ан Хён Су получил на тренировке тяжёлую травму колена. Ему пришлось пережить три операции, после которых отобраться в сборную на Олимпиаду в Ванкувере оказалось невозможным. Спортсмен был близок к тому, чтобы завершить карьеру, но вместо этого решил сменить сборную.

Он остановил свой выбор на России, где должны были пройти следующие Олимпийские игры. Ан Хён Су не знал русского языка, он должен был отказаться после переезда от родного гражданства, а его форма всё ещё была далека от идеальной. Тем не менее ради продолжения карьеры он согласился принять этот вызов и стал известен в мире спорта как Виктор Ан.

«Во-первых, имя Виктор связано со словом «victory», что значит «победа». Получается символично, я хочу, чтобы это имя принесло мне удачу. Во-вторых, я знаю ещё одного корейца по имени Виктор, который очень популярен в России и хорошо известен в Корее, — это Виктор Цой. Я хотел бы стать столь же знаменитым в России. И в-третьих, мне сказали, что Виктор для русскоговорящих людей — имя лёгкое и быстро запоминается», — объяснял Ан свой выбор РИА Новости.

Появление Виктора Ана в сборной России дало мощный импульс её развитию. С того момента шорт-трек стал одним из тех видов спорта, в котором болельщики могут смело ждать медалей на любых соревнованиях. За Аном потянулись многие российские спортсмены, а сам он повторил свой туринский триумф на Олимпиаде в теперь уже родном Сочи. Он снова выиграл три золота и одну бронзу, причём победы на дистанции 500 м и в эстафете он одержал в один день.

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После Олимпиады в Сочи Ан продолжил карьеру и в 2014 году завоевал ещё две золотые медали на чемпионате мира. Из-за травм и их последствий он стал реже появляться на льду, но продолжал быть частью сборной и мог выиграть ещё медали на Олимпиаде в Пхёнчхане. Однако выступить на своей родине Ану не удалось — тогда Международный олимпийский комитет ужесточил правила допуска российских спортсменов до соревнований, и Ан не прошёл отбор. Как сообщали СМИ, причиной недопуска стало упоминание его имени в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, хотя спортсмена никогда не уличали в нарушении антидопинговых правил.

Год назад Ан рассказывал, что продолжит выступать и постарается подготовиться к Олимпийским играм в Пекине. В прошедшем сезоне спортсмен демонстрировал, что всё ещё может составлять конкуренцию молодым соперникам, и выиграл на двух этапах Кубка мира пять медалей. Кроме того, 2 ноября 2019 года в Солт-Лейк-Сити он установил свой личный рекорд на дистанции 500 м, затратив на её преодоление 39,961 секунды. Но на последующих стартах герой двух Олимпиад в составе разных стран уже не выступал из-за травм.