Шорт-трекист Ан объявил о завершении карьеры

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить профессиональную карьеру.
Шорт-трекист Ан объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Благодаря заботе Министерства спорта и Союза конькобежцев России я занимался по индивидуальному графику, что позволило мне набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. Тем не менее я чувствую, что на данный момент моей нынешней формы недостаточно, чтобы провести как следует ещё один сезон», — заявил спортсмен в открытом письме, текст которого цитирует ТАСС.

Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, шестикратным абсолютным чемпионом мира и 20-кратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 официально отменён.

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