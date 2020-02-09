«Признаков отказа двигателей не выявлено»: обнародован предварительный отчёт об авиакатастрофе, в которой погиб Брайант

Двигатели потерпевшего крушение вертолёта, на борту которого находился баскетболист Коби Брайант, скорее всего, были исправны и работали вплоть до столкновения с землёй. Об этом говорится в отчёте Национального совета США по безопасности на транспорте. Кроме того, в документе отмечается, что пилот Ара Зобаян прошёл обучение полётам по приборам в условиях плохой видимости. Впрочем, эксперты полагают, что именно погодные условия и ошибка пилота привели к трагедии.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал новые подробности авиакатастрофы, в которой погибли легенда баскетбола Коби Брайант, его дочь Джианна, а также ещё шесть пассажиров и пилот. Главным выводом нового отчёта стало то, что двигатели вертолёта Sikorsky S-76B, столкнувшегося с холмом возле города Калабасас, по всей видимости, были исправны и работали вплоть до крушения.

Эксперты обнаружили оба двигателя перевёрнутыми возле хвостовой части вертолёта. Из-за начавшегося после столкновения с землёй пожара коробки приводов агрегатов и корпуса воздухозаборников сгорели. Однако в ходе осмотра самих двигателей эксперты пришли к выводу, что они, скорее всего, были исправны.

«При осмотре доступных частей двигателей не было выявлено признаков неконтролируемого или катастрофического внутреннего отказа. Двигатели в дальнейшем были извлечены для детальной разборки и изучения», — указано в опубликованном на официальном сайте отчёте.

Кроме того, эксперты отметили и ряд косвенных подтверждений того, что двигатели работали вплоть до момента крушения. Как отмечается в докладе, повреждения лопастей винтов указывают на то, что при столкновении к ним подавался крутящий момент. К тому же примерно в девяти метрах от воронки, образовавшейся после первоначального удара, была обнаружена ветка толщиной около пяти сантиметров, чисто отсечённая, будто пилой, в трёх местах.

Также по теме «Стараться сделать каждый день великим»: Хайнс о «менталитете Мамбы», гибели Брайанта и смене логотипа НБА Коби Брайант после смерти останется источником вдохновения и мотивации не только для спортсменов, но и для всех остальных людей. Об...

NTSB также опубликовал свидетельства очевидца крушения. По его словам, судя по звуку, двигатель вертолёта работал. Когда машина появилась из-за облаков, она, согласно заявлениям очевидца, накренилась влево настолько, что он увидел днище. Через одну-две секунды вертолёт столкнулся с землёй примерно в 15 метрах ниже местоположения свидетеля. Мужчина затем сделал снимок, на котором видны пламя и густые клубы дыма.

В NTSB отметили, что вертолёт не был оборудован контрольно-записывающей аппаратурой или бортовым магнитофоном, однако их установка на такого типа летательные аппараты необязательна. Впрочем, с 1999 года совет направляет Федеральному управлению гражданской авиации США рекомендации о том, чтобы сделать использование этих средств во время полёта обязательным.

В отчёте NTSB также приводится характеристика пилота Ары Зобаяна. На момент трагедии ему было 50 лет. В компании Island Express он проработал 10 лет. Пилот получил необходимую сертификацию для осуществления коммерческих полётов, а 3 июля 2019 года в последний раз прошёл медицинское освидетельствование, по итогам которого ему предписали носить очки. К тому времени его налёт составлял 8200 часов, в том числе 1250 часов на вертолётах модели S-76.

Пилот прошёл обучение полётам по приборам в условиях плохой видимости. Однако ранее сообщалось, что у Island Express не было соответствующего разрешения для полётов по приборам. Её пилотам предписывалось осуществлять только визуальные полёты, когда дневная видимость составляет не менее 800 метров и когда они видят землю.

NTSB вновь подтвердил, что Зобаян намеревался подняться на высоту 1200 метров, однако по достижении 700 метров вертолёт начал поворачивать налево. Через восемь секунд машина стала снижаться, продолжая поворачивать. Скорость сброса высоты превысила 1200 метров в минуту, хотя прежде сообщалось, что она была в два раза ниже. Вскоре после этого вертолёт разбился о холм.

Расследование крушения вертолёта Коби Брайанта ещё продолжается, а опубликованные сейчас итоги являются лишь предварительными. На составление полного отчёта может потребоваться ещё несколько месяцев. Глава NTSB Роберт Самуолт пообещал, что все обстоятельства трагедии будут выяснены.

«Наши специалисты уже собрали существенный объём сведений об обстоятельствах этого трагического крушения. Мы уверены, что сможем установить его причину, как и все способствовавшие ему факторы, чтобы составить рекомендации по обеспечению авиационной безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — сказал Самуолт.

По мнению транспортного эксперта и бывшего сотрудника NTSB Питера Гольза, вероятно, причинами крушения стали плохая видимость и ошибки пилота, пытавшегося выбраться из зоны плохой видимости.

«Это лишь усугубляет трагический характер крушения. Вертолёт был полностью исправен и хорошо оснащён. К сожалению, полёт проходил в неблагоприятных погодных условиях. По-видимому, пилот оказался в более сложной ситуации, чем предполагал. При наборе высоты он попал в зону облачности и попытался её покинуть либо просто потерял ориентацию. Боюсь, основное внимание будет сконцентрировано на действиях пилота и человеческом факторе», — заявил Гольз CNN.

Накануне стало известно, что церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля. Она пройдёт на домашней арене клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который баскетболист выступал всю профессиональную карьеру.