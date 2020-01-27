Подробности дела Ковалёва, арест Емельяненко и драка на Australian Open: околоспортивные события прошедшей недели

Конор Макгрегор и Дональд Трамп хвалили друг друга в Twitter. Александр Емельяненко вновь попал в СИЗО. Американская модель рассказала о травмах, которые, как утверждается, нанёс ей Сергей Ковалёв. Виновник ДТП в Нижнекамске хоккеист Степан Захарчук нашёл себе новую работу после разрыва контракта с «Нефтехимиком». Перед матчем Карена Хачанова на Australian Open подрались болельщики. Первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко пригрозила своему хейтеру встречей с дзюдоистом Никитой Свиридом. RT рассказывает о главных околоспортивных событиях прошедшей недели.

Обмен любезностями между Макгрегором и Трампом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поздравил президента США Дональда Трампа с годовщиной инаугурации и назвал его одним из величайших лидеров в истории страны. Спортсмен также указал, что Трамп сидит на плечах многих удивительных гигантов, которые были до него, а это — «непростая задача».

В ответ на это американский президент поздравил Макгрегора с «большой победой» над Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Тогда ирландец через 40 секунд после начала поединка отправил соперника в нокаут.

А вот давний противник Макгрегора и чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не только не стал поздравлять ирландца с победой, но и напомнил ему о его поражениях. В своем Twitter-аккаунте россиянин опубликовал коллаж из трех фотографий. На них показаны поражения Макгрегора от Нурмагомедова в 2018 году, Нейта Диаса в 2016-м и Джозефа Даффи в 2010-м. Примечательно, что во всех боях Макгрегор проиграл после применения соперником удушающего приёма.

Удивительно, но чемпион UFC никак не отреагировал на этот твит.

Детали избиения американской модели Ковалёвым

Макгрегор часто становится героем и спортивных новостей, и крупных скандалов, но всегда выходит сухим из воды. Чего стоит одно обвинение в изнасиловании 20-летней соотечественницы. История не получила продолжения, в отличие от дела российского боксёра Сергея Ковалёва, которому грозит четыре года тюрьмы якобы за применение силы к модели. На днях американка Джейми Фронтц раскрыла подробности инцидента между ней и спортсменом, произошедшего в июне 2018 года.

В тот день, по словам девушки, они с Ковалёвым лежали на диване в арендованном ею коттедже. Фронтц показалось, что боксёр становится слишком агрессивным, и она начала понемногу отстраняться.

Затем, как утверждает модель, россиянин ударил её собаку. Тогда она потребовала от Ковалёва покинуть жилище. Спортсмен разозлился и ударил девушку кулаком в лицо. Фронтц заявила, что от удара у неё «взорвался» нос, а кровь была везде, в том числе на стенах и ковре.

Девушка отметила, что Ковалёв нанёс ей серьёзные травмы Врачи диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, множество рваных ран и грыжу межпозвоночного диска в шейном отделе. В итоге Фронтц перенесла четыре сложные операции. Ей вставили пластину с болтами в шею, чтобы облегчить боль.

Модель собиралась подать к боксёру иск на €8 млн.

В июне 2018-го Ковалёва арестовали в Калифорнии, а затем выпустили под залог. Своей вины он не признаёт. Слушание по делу назначено на 8 апреля 2020 года.

Очередной арест Емельяненко

Другой российский представитель боевых искусств Александр Емельяненко за свою очередную выходку отделался недельным арестом. Боец ММА, находясь на базе отдыха в Анапе, начал буянить и нецензурно ругаться. Сотрудники базы вызвали полицию. Наличие алкоголя в крови Емельяненко подтвердила медицинская экспертиза.

Уже на следующий день суд арестовал бойца на семь суток по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Адвокат Емельяненко подал апелляцию, в которой просил снизить срок наказания до трёх суток, но судья отказал.

Исмаилов, с которым 3 апреля Емельяненко проведет бой, призвал будущего соперника настраиваться и готовиться к «тяжелой ночке». Он также назвал себя «не Михаилом Кокляевым», которого Емельяненко победил в первом раунде.

Боец ММА регулярно попадает в пьяные скандалы. Так, в марте 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан за рулем Mercedes после того, как попал в ДТП. При общении с полицейским Емельяненко грубил, кадры беседы попали в сеть. В итоге суд арестовал спортсмена на десять суток.

Авария и новая работа хоккеиста Захарчука

Нарушением закона отметился и другой российский спортсмен. Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Степан Захарчук, предположительно, сидевший за рулём Land Cruiser Prado, протаранил другой автомобиль, а затем врезался в светофор и знак «Пешеходный переход». После этого спортсмен вышел из салона и скрылся с места инцидента. Происшествие попало в объектив видеорегистратора одной из машин. Позже машину Захарчука эвакуировали на штрафстоянку.

Спустя два дня руководство «Нефтехимика» решило расторгнуть контракт с хоккеистом-нарушителем. В клубе уточнили, что решение было принято после изучения дополнительной информации о ДТП. Сам Захарчук никак не прокомментировал случившееся. Тем не менее, без работы он не остался: почти сразу подписал контракт с чешским «Пардубице» и уже дебютировал в матче чемпионата Чехии против «Млады Болеслав». Игра закончилась поражением новой команды Захарчука со счетом 2:3, а россиянин отметился голевой передачей.

Самарин остался без ботинка

Другой завсегдатай ледовых катков фигурист Александр Самарин занял на недавнем чемпионате Европы лишь десятое место. На фоне золота и серебра его соотечественников Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна такой результат выглядит весьма скромно. Вероятно, Самарин был способен на большее. Однако с ним произошла досадная случайность. Перед отъездом в Австрию у спортсмена неожиданно сломался ботинок. Ему пришлось перейти на новую пару, что означало неизбежные проблемы с привыканием.

Неудачный прокат Самарина в короткой программе его тренер Инна Гончаренко объяснила именно проблемой с обувью. По её словам, необходимость выступления в новых ботинках без должного количества тренировок для высокого фигуриста, исполняющего четверные прыжки, является катастрофой.

Все ощущения при выполнении технических элементов меняются, пояснила специалист. При этом сам Самарин предпочёл не списывать показанный результат только на ботинки. Как заметил участник соревнований, они сидели на ногах «не как тапочки», но всё же главная причина ошибок крылась в другом.

На матче Хачанова в Мельбурне подрались болельщики

На минувшей неделе страсти кипели не только в Граце. По-настоящему жарко было на кортах Мельбурна, где проходит Открытый чемпионат Австралии. Перед матчем третьего круга между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом на трибунах корта произошла драка между болельщиками. Один из них предположительно являлся поклонником Хачанова. К такому выводу наблюдавшие за потасовкой пришли благодаря надетой на него красной майке футбольной сборной России.

Мужчины нанесли друг другу несколько ударов, после чего их разняли окружающие. Посмотреть игру драчуны, конечно же, не смогли. Сотрудники безопасности вывели обоих со стадиона. Федерация тенниса Австралии пообещала расследовать инцидент и наказать виновных. Есть вероятность, что им надолго запретят посещение спортивных мероприятий в этой стране. Сам матч тоже выдался боевым. За 4,5 часа Кирьос оформил победу в пяти партиях.

Соболенко пригрозила ненавистнику встречей с дзюдоистом

Изрядно досаждали фанаты и участницам женских состязаний на Australian Open. Так, 12-я ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии пригрозила пожаловаться в правоохранительные органы из-за оскорбительного комментария одного из подписчиков её страницы в Instagram. После поражения теннисистки от испанки Карлы Суарес Наварро в первом круге турнира некий разочарованный болельщик позволил себе обрушиться на неудачницу с критикой.

Мужчина допустил неприемлемые высказывания в адрес не только самой Соболенко, но и её семьи, упомянув, в частности, покойного отца спортсменки. Пользователь обозвал минчанку женщиной лёгкого поведения, а также «позором Белоруссии», призвав уйти на все четыре стороны из тенниса. Соболенко не стала отмалчиваться, а предупредила хейтера о написании заявления «куда следует». Помимо полиции она пригрозила подписчику «свиданием» с выступающим в категории до 100 кг дзюдоистом Никитой Свиридом.

«Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни. Найти тебя было не так уж и трудно», — обратилась теннисистка к хулигану.