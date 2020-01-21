Модель из США рассказала об избиении Ковалёвым

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Американская модель Джейми Фронтц рассказала подробности инцидента между ней и российским боксёром Сергеем Ковалёвым в июне 2018 года.
Модель из США рассказала об избиении Ковалёвым
  • РИА Новости

Как сообщила девушка в интервью TMZ, они с Ковалёвым лежали на диване в арендованном ею коттедже. Фронтц показалось, что Ковалёв становится слишком агрессивным, и она начала отстраняться. А после того, как россиянин ударил её собаку, Фронтц велела боксёру покинуть коттедж. Спортсмен начал вести себя агрессивно и ударил девушку кулаком в лицо.

«Когда он меня ударил, у меня взорвался нос. Кровь была везде: на стенах, на ковре — везде», — заявила Фронтц.

Девушка утверждает, что россиянин нанёс ей серьезные повреждения. По её словам, у неё были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, множество рваных ран на лице и грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе. Фронтц добавила, что ей потребовались четыре серьёзные операции. Девушке вставили пластину с болтами в шею, чтобы облегчить боль.

В случае если Ковалёва признают виновным, он может получить до четырёх лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Слушание назначено на 8 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель.

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