Модель из США рассказала об избиении Ковалёвым

Американская модель Джейми Фронтц рассказала подробности инцидента между ней и российским боксёром Сергеем Ковалёвым в июне 2018 года.

Как сообщила девушка в интервью TMZ, они с Ковалёвым лежали на диване в арендованном ею коттедже. Фронтц показалось, что Ковалёв становится слишком агрессивным, и она начала отстраняться. А после того, как россиянин ударил её собаку, Фронтц велела боксёру покинуть коттедж. Спортсмен начал вести себя агрессивно и ударил девушку кулаком в лицо.

«Когда он меня ударил, у меня взорвался нос. Кровь была везде: на стенах, на ковре — везде», — заявила Фронтц.

Девушка утверждает, что россиянин нанёс ей серьезные повреждения. По её словам, у неё были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, множество рваных ран на лице и грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе. Фронтц добавила, что ей потребовались четыре серьёзные операции. Девушке вставили пластину с болтами в шею, чтобы облегчить боль.

В случае если Ковалёва признают виновным, он может получить до четырёх лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Слушание назначено на 8 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель.