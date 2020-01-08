Источник: суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель

Суд над российским боксёром Сергеем Ковалёвым, который обвиняется в нападении на женщину на одной из вечеринок в Калифорнии, перенесён на более поздний срок.

Об этом сообщает ESPN. Причиной переноса судебного заседания стала замена адвоката. Россиянин отказался от услуг юриста Дмитрия Горина и нанял Кита Бруно. Новой датой заседания назначено 8 апреля 2020 года.

Первоначально суд над Ковалёвым должен был пройти 25 ноября 2019 года, но впоследствии был перенесён на 6 января 2020 года. Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину летом 2018 года. В ходе одной из вечеринок Ковалёв якобы ударил женщину, нанеся ей перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Сам спортсмен свою вину отрицает.

Ранее Бетербиев заявил, что Ковалёв был его целью, пока оставался чемпионом.