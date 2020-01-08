Источник: суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель

Короткая ссылка
Суд над российским боксёром Сергеем Ковалёвым, который обвиняется в нападении на женщину на одной из вечеринок в Калифорнии, перенесён на более поздний срок.
Источник: суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. Причиной переноса судебного заседания стала замена адвоката. Россиянин отказался от услуг юриста Дмитрия Горина и нанял Кита Бруно. Новой датой заседания назначено 8 апреля 2020 года.

Первоначально суд над Ковалёвым должен был пройти 25 ноября 2019 года, но впоследствии был перенесён на 6 января 2020 года. Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину летом 2018 года. В ходе одной из вечеринок Ковалёв якобы ударил женщину, нанеся ей перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Сам спортсмен свою вину отрицает.

Ранее Бетербиев заявил, что Ковалёв был его целью, пока оставался чемпионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить