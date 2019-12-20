Бетербиев: Ковалёв был моей целью, пока оставался чемпионом

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев объяснил, почему его уже не интересует проведение поединка с соотечественником Сергеем Ковалёвым.

«Монреальский журналист рассказывал: «Когда Ковалёв о тебе слышит, сразу закипает». Я пожал плечами: «Его проблемы». Если своими разговорами Ковалёв пытался раскрутить наш потенциальный бой, ему это удалось. Но сейчас он мне неинтересен. Пояса-то у него уже нет. Ковалёв был моей целью, пока оставался чемпионом. Я мечтал дойти до него, завладеть поясами. Теперь они у другого человека», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что имена соперников для него не важны, поскольку его интересуют титулы.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC и IBF. В его послужном списке 15 побед и ни одного поражения.

Ковалёв потерял принадлежавший ему пояс WBO, проиграл мексиканцу Канело Альваресу.

Ранее Бетербиев ответил на вопрос о возможных сроках завершения карьеры.