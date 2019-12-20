Бетербиев ответил на вопрос о возможных сроках завершения карьеры

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев рассказал о возможных сроках завершения карьеры.

«Не загадываю. Порой слышу, дескать, возраст, в январе 35 стукнет... Но главное не цифры в паспорте, а то, как себя чувствую. Я в отличной форме, нагрузки переношу спокойно, как и пять — семь лет назад. Может, даже лучше. С опытом берёшь уже не количеством тренировок, а качеством», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям WBC и IBF, в начале 2020 года проведёт бой с представителем Китая Мэн Фаньлунем. В послужном списке 34-летнего россиянина 15 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры.