Бетербиев ответил на вопрос о возможных сроках завершения карьеры

Короткая ссылка
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев рассказал о возможных сроках завершения карьеры.
Бетербиев ответил на вопрос о возможных сроках завершения карьеры
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Не загадываю. Порой слышу, дескать, возраст, в январе 35 стукнет... Но главное не цифры в паспорте, а то, как себя чувствую. Я в отличной форме, нагрузки переношу спокойно, как и пять — семь лет назад. Может, даже лучше. С опытом берёшь уже не количеством тренировок, а качеством», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям WBC и IBF, в начале 2020 года проведёт бой с представителем Китая Мэн Фаньлунем. В послужном списке 34-летнего россиянина 15 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить