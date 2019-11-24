Победный старт саночников и два золота конькобежцев: как российские спортсмены начали зимний сезон

В зимних олимпийских видах спорта начался новый сезон. На первом этапе Кубка мира по санному спорту Татьяна Иванова одержала победу, а Роман Репилов поднялся с 16-го места после первой попытки на второе. Также две победы на своих соревнованиях одержали российские конькобежцы в командных гонках среди женщин.

Санный спорт

Кубок мира по санному спорту стартовал с российской победы. Татьяна Иванова стала лучшей в женских одиночных санях в Иглсе при невероятно сложных погодных условиях — саночникам пришлось бороться на первом этапе не столько друг с другом, сколько с сильным ветром и плюсовой температурой.

Иванова смогла одержать в этой схватке победу и подняться с 13-го места после стартовой попытки на первое. Этот успех особенно важен в связи с тем, что в этом сезоне борьба за «Большой хрустальный глобус» будет открытой как никогда. Сильная сборная Германии лишилась почти всех своих лидеров — семикратная победительница Кубка мира Натали Гайзенбергер и Даяна Айтенберг ушли в декретный отпуск, а ветеран санного спорта Татьяна Хюфнер завершила карьеру. В их отсутствие именно Иванова может стать первой за 22 года спортсменкой не из Германии, которая выиграет общий зачёт.

Вслед за Ивановой отличный шанс подняться на пьедестал почёта имела двойка Всеволод Кашкин — Константин Коршунов. Они шли третьими после первого спуска, но сильно ошиблись во втором. У опытных Владислава Южакова и Владимира Махнутина получилось подняться за счёт финальной попытки, но только на четвёртое место. Золото завоевал немецкий дуэт Тони Эггерт — Саша Бенеккен.

Похожим образом россияне выступили и в мужских одиночных санях. Александр Горбацевич сенсационно занимал второе место после первой попытки, но завалил вторую на фоне всё таких же тяжёлых погодных условий. Но зато удача улыбнулась обладателю Кубка мира 2017 года Роману Репилову. Он совершил скачок с 16-го места на второе и начал сезон с серебряной медали. Соревнования выиграл австриец Йонас Мюллер, единственный совершивший две достойные попытки. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Семён Павличенко показал седьмой результат.

Jonas Müller winner of 1st VIESSMANN World Cup pic.twitter.com/J4GKnMnTHW — FIL Luge (@FIL_Luge) November 24, 2019

В эстафете у сборной России вновь не сложилось. Иванова сразу же ошиблась во время своего спуска, и ни Южакову с Махнутиным, ни Репилову не удалось наверстать упущенное и подняться выше седьмого места. Германия тоже выступила неудачно, что является довольно редким событием, и победа досталась итальянским саночникам.

Конькобежный спорт

В польском городе Томашув-Мазовецки завершился второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Он принёс сборной России ещё больший урожай наград, чем первый в Минске.

Вновь с лучшей стороны себя проявили девушки на коротких дистанциях. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и присоединившаяся к ним вместо Ирины Кузнецовой Дарья Качанова одержали победу в командном спринте. В забегах на 500 метров Фаткулина и Качанова могли бы повторить успех недельной давности и вновь занять первое и второе места, но в этот раз они пропустили вперёд японку Нао Кодайру.

👏Russia turn tables on rejigged Dutch line-up to win ladies' Team Sprint on Day 1 of World Cup in Tomaszów Mazowiecki, Poland🇵🇱

🥇Russia

🥈Netherlands

🥉Japan

LIVE 🔴 | Day 1 | World Cup Tomaszów Mazowiecki 2019

▶ https://t.co/ldOnJ6tU13

#⃣ #SpeedSkatingpic.twitter.com/xxRsaeQNBu — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 22, 2019

Следующую победу в российской сборной вновь одержали девушки, уже в командной гонке преследования. Евгении Лаленковой, Елизавете Казелиной и Наталье Ворониной удалось прервать серию из десяти побед японских девушек, взяв над ними верх в очном противостоянии, а также всего лишь на 0,12 секунды обогнать голландок. Лаленкова и Воронин также увезли из Польши бронзовые медали после забегов на 1500 и 3000 метров.

💥🤕Japanese ladies crash in Team Pursuit to end their 10-race winning streak in the event over past 3 seasons. 🇷🇺Russia win🥇 edging out 🇳🇱Netherlands🥈in final lap. 🇨🇦Canada🥉

🔢 Live Results - https://t.co/CPbydSJdmj

#⃣ #SpeedSkatingpic.twitter.com/hPosFunADC — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 23, 2019

Первую личную награду сезона завоевал Даниил Семериков, главная надежда в длинных дистанциях у мужчин. Он стал серебряным призёром в беге на 5000 метров, уступив только набравшему очень мощную форму голландцу Патрику Русту. Третье время показал Денис Юсков, выигравших заодно бронзу на дистанции 1500 метров. На ту же низшую ступень пьедестала почёта поднялись Семериков, Руслан Захаров и Александр Румянцев по итогам командной гонки преследования.

У спринтеров-мужчин дела по-прежнему не ладятся. Пока очередную травму залечивает рекордсмен мира Павел Кулижников, его партнёры вновь остались без медалей и в командном спринте, где сборная была дисквалифицирована, и на дистанции 500 метров. Лучшим в Польше стал чемпион мира Руслан Мурашов, занявший пятое место в личном забеге.

Горнолыжный спорт

В финском Леви прошли первые соревнования по слалому в Кубке мира по горнолыжному спорту. Сборная России перед этим стартом понесла большую потерю — лучший слаломист последних лет Александр Хорошилов прямо на одной из последних тренировок заработал закрытый перелом пальца руки. Хотя существовала вероятность, что он выступит со специально наложенной шиной, участие он всё-таки не принял. В строй Хорошилов должен вернуться через четыре недели.

Но в его отсутствие достаточно успешно выступил другой российский горнолыжник Павел Трихичев. Призёр этапов Кубка мира в суперкомбинации впервые за два года смог пробиться во вторую попытку в слаломе и набрать кубковые очки. Трихичев занял 24-е место и принёс таким образом мужской сборной третью квоту для участия в слаломе. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен, для которого это 16-е золото в слаломе. В своей фирменной дисциплине он поднялся на четвёртое место среди мужчин в истории Кубка мира по одержанным победам.

.@H_Kristoffersen is back! The Norwegian wins #worldcuplevi with this fantastic second run and is back on top of the podium in slalom after almost two years.

It's his second victory in Levi! #fisalpinepic.twitter.com/Z3ZUoF8fFp — FIS Alpine (@fisalpine) November 24, 2019

В абсолютном зачёте по выигранным стартам теперь лидирует американка Микаэла Шиффрин, которая в Леви в 41-й раз поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам слаломных спусков. Она побила абсолютный рекорд Ингемара Стенмарка, установленный в феврале 1987 года. У россиянок же женский слалом по-прежнему является проблемной дисциплиной. Екатерина Ткаченко заняла 42-е место в первой попытке и досрочно закончила соревнования.

That's how @MikaelaShiffrin wrote history today in #lLevi.

41st career slalom World Cup victory ahead of @WendyHoldener and #KathiTruppe, which makes her the most successful slalom skier of all time!#fisalpine@usskiteampic.twitter.com/spOZpVUb7w — FIS Alpine (@fisalpine) November 23, 2019

Прыжки с трамплина

Польская Висла вновь приняла у себя первый этап мужского Кубка мира по прыжкам с трамплина. Год назад эти соревнования сенсационно выиграл россиянин Евгений Климов. Но в этот раз старт нового сезона получился не таким радостным для российской сборной. Сначала её ждала неудача в командном турнире. Михаил Назаров был дисквалифицирован за неправильный костюм, и остальным трём членам команды не удалось побороться за выход во второй раунд.

В личных соревнованиях результаты тоже оказались далеко от идеальных. Второй прыжок смог совершить только Роман Трофимов, занявший в итоге 28-е место. Климов стал лишь 40-м. В последний раз он оставался без кубковых очков ровно год назад сразу после своей победы в Висле. А первым в этом сезоне познал успех норвежец Даниэль-Андре Танде.