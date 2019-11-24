Вяльбе о составе на первый этап КМ: мы пообщались буквально 20 минут, всё предельно ясно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор тренерским штабом состава национальной команды на первый этап Кубка мира.

«По поводу состава мы пообщались буквально 20 минут, всё предельно ясно. Были результаты, поэтому полемики не было. Как всегда, были разговоры по последнему месту, но без усилий приняли сразу же. Думаю, это объективное решение, удобное для всех», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что спортсменам, не попавшим в состав, обижаться нужно только на себя.

«Но это всего лишь первый старт, не надо, как говорится, копья ломать. Впереди длинный сезон, у всех будет время показать себя и поучаствовать. Я думаю, мы сделали всё очень объективно, для этого мы и делали контрольные старты. Значит, нужно было быстрее бегать, чтобы не было разговоров», — добавила глава ФЛГР.

На первом этапе Кубка мира, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке, выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Ольга Царёва.

Ранее сообщалось, что Анастасия Седова пропустит сезон-2019/20.