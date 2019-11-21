Лыжница Седова пропустит сезон-2019/20

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2019 года в лыжной эстафете Анастасия Седова пропустит сезон-2019/20.
Лыжница Седова пропустит сезон-2019/20
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам тренера 24-летней спортсменки Маркуса Крамера, слова которого передаёт ТАСС, причиной пропуска соревновательного сезона стала беременность.

В сезоне-2018/19 Седова заняла 12-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате мира в составе сборной России она заняла третье место. В личной гонке на 10 км —  стала шестой, а в масс-старте на 30 км — 14-й.

Ранее сообщалось, что бронзовая призёрка ОИ-2018 возглавила Федерацию лыжных гонок Тверской области.

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