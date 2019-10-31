Бронзовая призёрка ОИ-2018 возглавила Федерацию лыжных гонок Тверской области

Бронзовая призёрка зимних Олимпийских игр 2018 года Наталья Непряева избрана президентом Федерации лыжных гонок Тверской области.

Об этом сообщает Tverisport.ru.

По словам исполнительного директора организации Юрия Петрова, избрание на пост президента федерации действующей спортсменки, звезды мировых лыжных гонок придаст новый импульс развитию данного вида спорта в Тверской области.

Он отметил, что первой задачей 24-летней Непряевой на новой должности станет содействие в подготовке судей, а также обеспечение фирменной экипировкой всех членов сборной команды области по лыжным гонкам.

Помимо олимпийской бронзы в эстафете, в активе Непряевой две бронзы мировых первенств — в скиатлоне и эстафете. По итогам сезона-2018/19 она заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, кто заменит Белорукову и Соболеву.