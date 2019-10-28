Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, кто заменит Белорукову и Соболеву
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- РИА Новости
«Белорукова и Соболева пропустят сезон, из-за чего в нашей команде будут изменения. Мы дадим шанс некоторым новым лыжницам на этапах Кубка мира, чтобы они могли получить опыт, у нас есть талантливые спортсменки», — приводит слова Крамера Expressen.
Он также отметил, что лидер национальной команды Наталья Непряева должна побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. В прошлом сезоне она стала второй.
Сезон-2019/20 стартует 29 ноября в финской Руке.
Ранее лыжник Йоханнес Клебо получил серьёзную травму на тренировке сборной Норвегии.