Лыжник Клебо получил серьёзную травму на тренировке в сборной Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму на тренировке во время сбора национальной команды.

Как сообщает VG, 22-летний спортсмен упал во время беговой тренировки и сильно повредил палец на ноге. Отмечается, что он продолжил сбор, но перешёл к альтернативному виду занятий.

«Это чертовски плохо, но я вынужден сохранять спокойствие и заниматься на велосипеде», — прокомментировал случившееся победитель прошлогоднего розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг победила на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике.