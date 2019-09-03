Лыжник Клебо получил серьёзную травму на тренировке в сборной Норвегии

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму на тренировке во время сбора национальной команды.
Лыжник Клебо получил серьёзную травму на тренировке в сборной Норвегии
  • Reuters

Как сообщает VG, 22-летний спортсмен упал во время беговой тренировки и сильно повредил палец на ноге. Отмечается, что он продолжил сбор, но перешёл к альтернативному виду занятий.

«Это чертовски плохо, но я вынужден сохранять спокойствие и заниматься на велосипеде», — прокомментировал случившееся победитель прошлогоднего розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг победила на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике.

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