Лыжник Клебо получил серьёзную травму на тренировке в сборной Норвегии
- Reuters
Как сообщает VG, 22-летний спортсмен упал во время беговой тренировки и сильно повредил палец на ноге. Отмечается, что он продолжил сбор, но перешёл к альтернативному виду занятий.
«Это чертовски плохо, но я вынужден сохранять спокойствие и заниматься на велосипеде», — прокомментировал случившееся победитель прошлогоднего розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам.
Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг победила на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике.