Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе КМ в Польше

Женская сборная России в составе Елизаветы Казелиной, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной выиграла командную гонку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецкий.

РИА Новости

Россиянки финишировали за 3 минуты 2,765 секунды. Вторыми стали представительницы Нидерландов (+0,12 секунды), а тройку замкнули спортсменки из Канады (+0,96). Ранее конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 1500 м на этапе КМ в Польше.