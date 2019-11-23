Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе КМ в Польше
Женская сборная России в составе Елизаветы Казелиной, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной выиграла командную гонку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецкий.
- РИА Новости
Россиянки финишировали за 3 минуты 2,765 секунды.
Вторыми стали представительницы Нидерландов (+0,12 секунды), а тройку замкнули спортсменки из Канады (+0,96).
Ранее конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 1500 м на этапе КМ в Польше.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube