Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе КМ в Польше

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Женская сборная России в составе Елизаветы Казелиной, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной выиграла командную гонку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецкий.
Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе КМ в Польше
  • РИА Новости

Россиянки финишировали за 3 минуты 2,765 секунды.

Вторыми стали представительницы Нидерландов (+0,12 секунды), а тройку замкнули спортсменки из Канады (+0,96).

Ранее конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 1500 м на этапе КМ в Польше.

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