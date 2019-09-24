Речь российского капитана, хака новозеландцев и массовая драка: чем интересен Кубок мира по регби

Сборная России по регби потерпела два поражения на чемпионате мира в Японии, но показала достойную игру. А капитан команды Василий Артемьев удивил болельщиков отличным знанием английского языка. Из других событий турнира можно отметить традиционную хаку в исполнении новозеландцев и массовую драку после окончания матча между Аргентиной и Францией.

Невероятная попытка, борьба до последних минут и носилки на поле

Проходящий в Японии чемпионат мира по регби по-настоящему заинтересовал россиян. Во многом это связано, разумеется, с участием в нём сборной страны. Российская национальная команда попала в финальную стадию первенства планеты во второй раз в истории и пока что смотрится на этом важном мероприятии весьма достойно.

При этом уже в первом матче подопечным Лина Джонса пришлось встретиться с хозяевами турнира — японцами, коллективом очень серьёзного уровня. Изначально России давали не слишком много шансов на успех, но отечественная команда сумела навязать сопернику серьёзную борьбу.

Мало того, в самом начале встречи собравшихся на стадионе в Адзиномото болельщиков шокировал совершивший попытку Кирилл Голосницкий. Ещё два очка за реализацию добавил Юрий Кушнарёв.

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Очень достойно россияне выглядели и в дальнейшем, но всё же потерпели поражение. Однако российские регбисты заслужили исключительно добрые слова в свой адрес за проявленный характер. К тому же они великолепно исполнили гимн страны перед началом встречи.

В следующем матче коллективу Джонса предстояло встретиться с другим соперником очень высокого уровня — сборной Самоа. И в этой встрече россияне тоже не стали мальчиками для битья. После перерыва команда даже вела в счёте — 6:5 — благодаря двум удачно выполненным штрафным в исполнении лидера сборной Кушнарёва, рекордсмена команды по количеству набранных очков.

К сожалению, во втором тайме класс самоанцев сказался и они довели дело до победы — 34:9. Но россияне сражались и до самого конца пытались занести попытку, хотя сделать этого так и не удалось. При этом игра получилась достаточно жёсткой, судья вынужден был показать сразу несколько жёлтых карточек, а пару самоанцев пришлось буквально уносить с поля. Соперники также действовали предельно грубо и в середине матча едва не нанесли серьёзную травму капитану Василию Артемьеву. Впрочем, сам он после игры не стал жаловаться журналистам.

«Это регби. Спасибо нашим соперникам за игру. Мы прибыли сюда, поставив перед собой цель — завоевать уважение, показать, как мы преданы делу, как можем навязывать борьбу. Мы на правильном пути к достижению цели. Впереди ещё две игры. Спасибо за поддержку — в России и по всему миру. Спасибо всем, кто пришёл на стадион. Как я сказал, мы прибыли на турнир, чтобы показать, как мы можем навязать борьбу. Мы можем играть в захватывающую игру регби. Мы на верном пути. К сожалению, не использовали преимущество в первом тайме. Игроки сборной Самоа свои шансы реализовали уверенно. Но это прекрасный опыт для всех ребят. Все продемонстрировали выдающуюся игру сегодня», — сказал Артемьев после матча.

К слову, сам капитан сборной привлекает к себе немалое внимание болельщиков, во-первых, благодаря роскошным усам, а во-вторых — благодаря уверенному владению английским.

Дело в том, что ещё старшеклассником спортсмен уехал в Ирландию, где окончил юрфак Университетского колледжа Дублина. В учебное заведение его пригласил лично декан факультета, чтобы Артемьев мог играть за сборную колледжа. С тех пор Василий выступал в Ирландии и Англии, а затем вернулся в Россию. В настоящий момент он представляет команду «Красный Яр» из Красноярска и в шутку заявляет, что подрабатывает переводчиком.

«У меня свой путь. Я оканчивал среднюю школу в Ирландии, учился там в университете, потом несколько лет играл в России, а затем снова выступал в Англии. В общем, жил в Ирландии, Великобритании. Поэтому неплохо знаю английский. Можно сказать, в сборной я на полставочки подрабатываю переводчиком. Особенно сейчас, когда с нами работают иностранные тренеры. Взаимодействовать через меня проще, чем нанимать людей со стороны. Есть ещё несколько ребят, которые неплохо разговаривают. Возможно, с чуть более русским акцентом», — приводит слова Артемьева Sport24.

Хака и жёсткая потасовка

Помимо игры сборной России на чемпионате мира по регби, хватает и других ярких событий. Разумеется, первенство планеты не могло обойтись без традиционной хаки от сборной Новой Зеландии. Этот ритуальный танец новозеландских маори «Олл Блэк» исполняют на всех турнирах. Не стал исключением и ЧМ в Японии, и выглядело это по-настоящему захватывающе. Возможно, именно хака помогла команде в важнейшем принципиальном матче обыграть ЮАР — 23:13.

Ещё более жёсткой получилась встреча между Аргентиной и Францией. Игра закончилась тяжелейшей победой трёхцветных — 23:21, а после финального свистка на поле началась массовая драка. Судьям с огромным трудом удалось разнять спортсменов.

А канадская сборная порадовала принимающую сторону внимательным отношением к местным традициям. Дело в том, что команда появилась перед болельщиками в японских кимоно и специальных тапочках гэта. Местные любители регби были в восторге и встретили команду настоящими овациями.