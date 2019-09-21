Сборная Новой Зеландии по регби исполнила первую хаку на КМ-2019
Сборная Новой Зеландии впервые на Кубке мира по регби 2019 года, проходящем в Японии, исполнила свой национальный танец, который называется хака.
- © World Rugby / youtube
Видео танца опубликовано на официальном YouTube-канале турнира.
Хака была исполнена новозеландцами перед матчем с командой ЮАР.
Новая Зеландия является действующим обладателем Кубка мира.
Ранее сборная России уступила Японии в матче открытия КМ по регби.
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