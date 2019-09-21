Сборная Новой Зеландии по регби исполнила первую хаку на КМ-2019

Сборная Новой Зеландии впервые на Кубке мира по регби 2019 года, проходящем в Японии, исполнила свой национальный танец, который называется хака.

© World Rugby / youtube

Видео танца опубликовано на официальном YouTube-канале турнира. Хака была исполнена новозеландцами перед матчем с командой ЮАР. Новая Зеландия является действующим обладателем Кубка мира. Ранее сборная России уступила Японии в матче открытия КМ по регби.