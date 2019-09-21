Сборная Новой Зеландии по регби исполнила первую хаку на КМ-2019

Короткая ссылка
Сборная Новой Зеландии впервые на Кубке мира по регби 2019 года, проходящем в Японии, исполнила свой национальный танец, который называется хака.
Сборная Новой Зеландии по регби исполнила первую хаку на КМ-2019
  • © World Rugby / youtube

Видео танца опубликовано на официальном YouTube-канале турнира.

Хака была исполнена новозеландцами перед матчем с командой ЮАР.

Новая Зеландия является действующим обладателем Кубка мира.

Ранее сборная России уступила Японии в матче открытия КМ по регби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить