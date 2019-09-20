Сборная России уступила Японии в матче открытия КМ по регби

Сборная России по регби потерпела поражение от Японии в матче открытия Кубка мира.

Встреча прошла в Токио и завершилась со счётом 30:10 в пользу хозяев турнира.

По итогам игры японцы набрали пять очков.

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа. Встреча состоится 24 сентября.

Помимо этого, на групповом этапе Россия встретится с Ирландией и Шотландией.

В турнире всего участвуют 20 команд, поделённых на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Ранее форварда национальной футбольной команды Артёма Дзюбу пригласили в сборную России по регби после эпизода с Сердаром Азмуном в матче между «Зенитом» и «Арсеналом».