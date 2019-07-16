«Лучший в своей эпохе»: абсолютный чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер погиб в ДТП
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- © The Ring Magazine
Трагедия, оборвавшая жизнь титулованного американского боксёра Пернелла Уитакера, произошла поздним вечером в курортном городе Вирджиния-Бич. В 22:04 по местному времени на пульт полиции поступил звонок о ДТП с одним пострадавшим. Прибывшие через несколько минут на место происшествия полицейские и медики обнаружили абсолютного чемпиона мира в критическом состоянии. Попытки реанимировать 55-летнего Уитакера не увенчались успехом — он скончался на месте от полученных травм.
По данным американского портала TMZ, расследование инцидента уже началось и не займёт много времени. Водитель, сбивший боксёра, не пытался скрыться и ожидал приезда правоохранителей на месте ДТП.
Таким образом, остаётся лишь определить реального виновника аварии. По данным североамериканских СМИ, следствие намерено установить степень вины водителя и разобраться в обстоятельствах ДТП, в частности выяснить, как Пернелл Уитакер оказался на проезжей части и в каком состоянии он находился.
Всё дело в том, что при жизни легенда бокса был неоднократно уличён в употреблении алкоголя и запрещённых веществ. Во многом именно из-за пагубных пристрастий легендарный чемпион был вынужден закончить спортивную карьеру.
Так, в конце 1990-х один из допинг-тестов Уитакера показал положительный результат проверки на наркотики, после чего спортсмена дисквалифицировали на длительный срок и лишили титульного боя за пояс WBA.
Не помогла и принудительная реабилитация. В течение последующих лет чемпион был вынужден неоднократно обращаться к наркологам, но от зависимости так и не избавился.
В связи с этим Уитакер становился фигурантом громких скандалов и после завершения профессиональной карьеры: боксёра неоднократно привлекали за хранение и употребление запрещённых препаратов.
Титул олимпийского чемпиона и украденная победа
Пернелл Уитакер оставил заметный след в истории как любительского, так и профессионального бокса.
Впервые мир всерьёз заговорил об американском боксёре в 1984 году. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе 20-летний представитель США дошёл до финала, оставив позади себя именитых чемпионов. Неопытный новичок не оступился и в решающий момент — в главном бое Уитакер во втором раунде нокаутировал пуэрториканца Луиса Ортиса и завоевал звание Олимпийского чемпиона.
После олимпийского триумфа Уитакер, получивший прозвище Сладкий Горошек, оказался в сфере интересов промоутеров и принял решение перейти из любителей в профессионалы.
На профессиональном ринге Сладкий Горошек провёл 46 боёв, в которых одержал 40 побед, в том числе 17 нокаутом. Он потерпел лишь четыре поражения и один поединок завершил вничью.
Уитакер смог стать чемпионом мира в лёгкой (версия IBF, WBC, WBA), первой полусредней (версия IBF), полусредней (версия WBC) и первой средней (версия WBA) весовых категориях. В 2002 году авторитетный журнал «Ринг» поставил его на десятое место в списке 100 лучших боксёров за последние 80 лет.
При этом эксперты и поклонники утверждают, что побед могло и быть больше, но иногда судьи лишали спортсмена заслуженного успеха.
Самый скандальный бой с его участием состоялся в 1988 году, когда Уитакер вышел на ринг против чемпиона в лёгком весе по версии WBC Хосе Луиса Рамиреса. Рамиресу почти не удавалось наносить точных ударов, он не успевал за молодым соперником и выглядел куда менее уверенно. Однако по итогам 12 раундов победу отдали мексиканцу. Спорный результат поднял волну негодования, а в мартовском выпуске «Ринга» это решение назвали «худшим за прошедшее десятилетие в поединках легковесов».
«Всегда был таким спокойным и представительным»
Трагическая гибель легендарного спортсмена 90-х годов потрясла главных звёзд мирового бокса. Одним из первых высказался знаменитый Майк Тайсон.
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We really lost one of the greatest fighters of all time. I remember watching him as a kid. We fought in the amateurs together. He was just as great as an amateur as he was as a pro. He was just a real down home person. I was surprised he wasn’t stuck up because most of those top amateurs were. He was always so cool and personable. He was just a great fighter. As an amateur and pro I never saw anyone better. He was always great. At his best he was flawless. I’m really sad to hear he’s not with us any longer. Rest In Peace Pernell “Sweet Pea” Whitaker.
«Мы действительно потеряли одного из величайших бойцов всех времён. Помню, как я смотрел на него в детстве. А затем мы вместе дрались в любителях. Он был великим. Простой, настоящий и домашний человек, не такой заносчивый, как большинство. Он всегда был таким спокойным и представительным. Он был просто великим бойцом. Никогда не встречал никого лучше. Мне очень грустно слышать, что его больше нет с нами. Покойся с миром», — написал Тайсон в своём Instagram.
Непобедимый Флойд Мейвезер опубликовал последнее фото с погибшим. Примечательно, что оно было сделано накануне смерти Уитакера на совместной автограф-сессии.
«Покойся с миром, чемпион, один из лучших бойцов, которые когда-либо приходили в единоборства» — так Мейвезер попрощался с Уитакером.
Не остался в стороне и знаменитый конферансье боксёрских поединков Майкл Баффер, который признался, что гибель давнего друга шокировала его. К своему прощальному посту шоумен приложил архивное фото.
«Этот снимок был сделан около 25 лет назад, и его печатная версия пропала, но мои воспоминания о Пернелле Уитакере свежи как никогда. Моё сердце разбито известием о его неожиданной смерти. Он был лучшим в своей эпохе! Я просто уничтожен. Пусть земля тебе будет пухом, дорогой друг, люблю тебя», — написал Баффер.