«Лучший в своей эпохе»: абсолютный чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер погиб в ДТП

55-летний американский боксёр Пернелл Уитакер погиб под колёсами автомобиля в США. Полиция уже начала расследование ДТП со смертельным исходом и намерена завершить его в короткие сроки — водитель готов к сотрудничеству. Уход из жизни абсолютного чемпиона и легенды 90-х годов шокировал звёзд мирового бокса. Майк Тайсон вспомнил, как смотрел на Уитакера в детстве, а Флойд Мейвезер назвал его лучшим бойцом той эпохи.

Трагедия, оборвавшая жизнь титулованного американского боксёра Пернелла Уитакера, произошла поздним вечером в курортном городе Вирджиния-Бич. В 22:04 по местному времени на пульт полиции поступил звонок о ДТП с одним пострадавшим. Прибывшие через несколько минут на место происшествия полицейские и медики обнаружили абсолютного чемпиона мира в критическом состоянии. Попытки реанимировать 55-летнего Уитакера не увенчались успехом — он скончался на месте от полученных травм.

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По данным американского портала TMZ, расследование инцидента уже началось и не займёт много времени. Водитель, сбивший боксёра, не пытался скрыться и ожидал приезда правоохранителей на месте ДТП.

Таким образом, остаётся лишь определить реального виновника аварии. По данным североамериканских СМИ, следствие намерено установить степень вины водителя и разобраться в обстоятельствах ДТП, в частности выяснить, как Пернелл Уитакер оказался на проезжей части и в каком состоянии он находился.

Всё дело в том, что при жизни легенда бокса был неоднократно уличён в употреблении алкоголя и запрещённых веществ. Во многом именно из-за пагубных пристрастий легендарный чемпион был вынужден закончить спортивную карьеру.

Так, в конце 1990-х один из допинг-тестов Уитакера показал положительный результат проверки на наркотики, после чего спортсмена дисквалифицировали на длительный срок и лишили титульного боя за пояс WBA.

Не помогла и принудительная реабилитация. В течение последующих лет чемпион был вынужден неоднократно обращаться к наркологам, но от зависимости так и не избавился.

В связи с этим Уитакер становился фигурантом громких скандалов и после завершения профессиональной карьеры: боксёра неоднократно привлекали за хранение и употребление запрещённых препаратов.

Титул олимпийского чемпиона и украденная победа

Пернелл Уитакер оставил заметный след в истории как любительского, так и профессионального бокса.

Впервые мир всерьёз заговорил об американском боксёре в 1984 году. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе 20-летний представитель США дошёл до финала, оставив позади себя именитых чемпионов. Неопытный новичок не оступился и в решающий момент — в главном бое Уитакер во втором раунде нокаутировал пуэрториканца Луиса Ортиса и завоевал звание Олимпийского чемпиона.

После олимпийского триумфа Уитакер, получивший прозвище Сладкий Горошек, оказался в сфере интересов промоутеров и принял решение перейти из любителей в профессионалы.

На профессиональном ринге Сладкий Горошек провёл 46 боёв, в которых одержал 40 побед, в том числе 17 нокаутом. Он потерпел лишь четыре поражения и один поединок завершил вничью.

Уитакер смог стать чемпионом мира в лёгкой (версия IBF, WBC, WBA), первой полусредней (версия IBF), полусредней (версия WBC) и первой средней (версия WBA) весовых категориях. В 2002 году авторитетный журнал «Ринг» поставил его на десятое место в списке 100 лучших боксёров за последние 80 лет.

При этом эксперты и поклонники утверждают, что побед могло и быть больше, но иногда судьи лишали спортсмена заслуженного успеха.

Самый скандальный бой с его участием состоялся в 1988 году, когда Уитакер вышел на ринг против чемпиона в лёгком весе по версии WBC Хосе Луиса Рамиреса. Рамиресу почти не удавалось наносить точных ударов, он не успевал за молодым соперником и выглядел куда менее уверенно. Однако по итогам 12 раундов победу отдали мексиканцу. Спорный результат поднял волну негодования, а в мартовском выпуске «Ринга» это решение назвали «худшим за прошедшее десятилетие в поединках легковесов».

«Всегда был таким спокойным и представительным»

Трагическая гибель легендарного спортсмена 90-х годов потрясла главных звёзд мирового бокса. Одним из первых высказался знаменитый Майк Тайсон.

«Мы действительно потеряли одного из величайших бойцов всех времён. Помню, как я смотрел на него в детстве. А затем мы вместе дрались в любителях. Он был великим. Простой, настоящий и домашний человек, не такой заносчивый, как большинство. Он всегда был таким спокойным и представительным. Он был просто великим бойцом. Никогда не встречал никого лучше. Мне очень грустно слышать, что его больше нет с нами. Покойся с миром», — написал Тайсон в своём Instagram.

Непобедимый Флойд Мейвезер опубликовал последнее фото с погибшим. Примечательно, что оно было сделано накануне смерти Уитакера на совместной автограф-сессии.

«Покойся с миром, чемпион, один из лучших бойцов, которые когда-либо приходили в единоборства» — так Мейвезер попрощался с Уитакером.

Не остался в стороне и знаменитый конферансье боксёрских поединков Майкл Баффер, который признался, что гибель давнего друга шокировала его. К своему прощальному посту шоумен приложил архивное фото.

«Этот снимок был сделан около 25 лет назад, и его печатная версия пропала, но мои воспоминания о Пернелле Уитакере свежи как никогда. Моё сердце разбито известием о его неожиданной смерти. Он был лучшим в своей эпохе! Я просто уничтожен. Пусть земля тебе будет пухом, дорогой друг, люблю тебя», — написал Баффер.