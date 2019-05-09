Последний шанс «Арсенала», домашняя серия «Валенсии» и «Челси» без Канте: чем интересны ответные полуфиналы Лиги Европы

В четверг, 9 мая, состоятся ответные полуфинальные матчи Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» встретится на выезде с «Валенсией», которую обыграл неделю назад со счётом 3:1. Однако дома испанцы не проигрывали иностранным командам уже больше полугода и так же, как подопечные Унаи Эмери, будут стараться сохранить шансы сыграть в Лиге чемпионов. «Челси» примет у себя франкфуртский «Айнтрахт», с которым разошёлся с миром в Германии. Лондонцам в ответной игре не поможет полузащитник Н'Голо Канте, получивший травму в прошедшие выходные.

«Валенсия» — «Арсенал»

Как и в Лиге чемпионов, в Лиге Европы тоже может состояться английский финал. Причём если противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» сложно назвать культовым, то лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» в рамках второго по значимости еврокубка будет интересно увидеть многим. Тем более что встреча двух команд из британской столицы может состояться впервые в рамках турнира.

Конечно, о том, что две английские команды идут друг к другу по турнирной сетке и имеют шанс разыграть трофей в очном споре, известно было давно. Но по итогам первых полуфинальных матчей такой вариант стал ещё более реальным. «Арсенал» сделал большой шаг вперёд на пути к финалу. Подопечные Унаи Эмери обыграли «Валенсию» со счётом 3:1, причём победу они одержали, уступая по ходу встречи.

Однако на «Месталье» полуфинальная серия начнётся практически заново. Для испанцев этот стадион давно считается счастливым — на нём они выиграли восемь последних домашних матчей Лиги Европы, а также две осенние игры в Лиге чемпионов. С учётом того, что «Валенсии» удалось записать себе в актив выездной гол, её задача на ответную игру упрощается — достаточно не пропустить самой и забить два мяча Петру Чеху.

В пользу испанцев говорит не только их неприступная арена, но и статистика игр с «Арсеналом». Две команды встречались друг с другом при разных обстоятельствах — и на групповом этапе, и в плей-офф, и в финале еврокубка, но всегда верх брала «Валенсия». Правда, с момента последнего приезда лондонцев в гости прошло уже больше 15 лет.

Обе команды будут иметь особый настрой на ответную игру, так как от неё зависит попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. «Арсенал» уже точно потерял шансы отобраться на турнир через национальное первенство, а «Валенсия» их практически лишилась — за два тура ей надо отыграть отставание в три очка от «Хетафе», и при этом подопечные Марселино не единственные претенденты на путёвку. Пробиться в главный турнир Европы гораздо проще через бакинский финал, последней преградой к которому является «Арсенал».

Унаи Эмери, удерживающий рекорд по числу матчей в Лиге Европы в качестве тренера, как обычно, не удастся рассчитывать на целый ряд игроков, залечивающих травмы. Это и Эктор Бельерин, и Аарон Рэмзи, который скоро перейдёт в «Ювентус», и Дэнни Уэлбек, у которого заканчивается контракт. У «Валенсии» две потери, и они тоже значимые — без Дениса Черышева и Жоффрея Кондогбиа испанцы не всегда демонстрируют лучшую игру. Однако оба выбыли из строя достаточно давно, и Марселино мог подобрать им замену.

«Челси» — «Айнтрахт»

Чтобы лондонское дерби в финале Лиги чемпионов стало реальностью, «Челси» придётся приложить больше усилий, чем «Арсеналу». Подопечные Маурицио Сарри в первом матче сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» со счётом 1:1, отличившись на выезде. Если «канониры» могут позволить себе поражение с минимальным счётом, то у их земляков права на ошибку нет.

Впрочем, едва ли болельщики «Челси» могут опасаться, что их команда на «Стэмфорд Бридж» вдруг спасует перед представителем Бундеслиги. Во-первых, никогда в истории футбола этого ещё не случалось — лондонцы не проигрывали дома немецким командам. Во-вторых, если в Лиге чемпионов чудеса происходят одно за другим, то в Лиге Европы фавориты всё-таки имеют большой вес и в целом не дают повода сомневаться в своих силах.

За прошедшую неделю у «Челси» ещё прибавились аргументы в пользу того, что именно они должны отправиться в Баку. В Премьер-лиге подопечные Сарри прервали серию неудач и разгромили «Уотфорд» со счётом 3:0. Таким образом лондонцы обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, в отличие от того же «Арсенала», которому в главный клубный турнир Европы придётся пробираться окольными путями.

Правда, в той игре «Челси» понёс весомую потерю — уже на десятой минуте Н’Голо Канте получил травму задней поверхности бедра и покинул поле. К финалу Лиги Европы французский полузащитник ещё может восстановиться, но домашнюю игру с «Айнтрахтом» он пропустит. Помимо Канте, «Челси» не сможет рассчитывать на Антонио Рюдигера, который неделю назад выбыл из строя до конца сезона.

«Айнтрахту» же прошедшую неделю наверняка хочется поскорее забыть. Подопечные Адольфа Хюттера потерпели унизительное поражение от «Байера», с которым напрямую конкурируют за четвёртое место в чемпионате Германии. Франкфуртцы проиграли со счётом 1:6, причём все мячи пропустили в первые 37 минут встречи. Для них это поражение стало самым крупным в сезоне. Из последних семи матчей немцы выиграли только один — у «Бенфики», благодаря чему и прошли в полуфинал Лиги Европы. Но других поводов для радости у игроков немецкой команды не было.

Хотя одна хорошая новость для немцев есть — нападающий Анте Ребич отбыл дисквалификацию и сможет сыграть с «Челси». Хорват отмечался результативными действиями в трёх последних матчах Лиги Европы и отчасти благодаря нему Лука Йович сейчас является вторым бомбардиром турнира после нападающего «Челси» Оливье Жиру. Вариативность атак «Айнтрахту» не помешает, хотя немцам, скорее, надо уповать на мастерство Мартина Хинтереггера — центральный защитник здорово сдерживал атаки соперника в первой игре и должен постараться вновь стать проблемой для них.

Но, помимо Жиру, обороне «Айнтрахта» с первых минут будет противостоять Эден Азар, отыгравший в первом матче всего полчаса. Бельгиец за последнее время стал лучшим ассистентом сезона в пяти главных европейских чемпионатах — его передачи 15 раз приводили к голам в АПЛ.