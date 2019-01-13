Сотый титул Федерера, рекорд Уильямс и надежды россиян: главные интриги Australian Open — 2019

В понедельник, 14 января, в Мельбурне стартует 107-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянка Дарья Касаткина, как и десять других теннисисток, может завершить турнир в статусе первой ракетки мира. Швейцарец Роджер Федерер постарается в седьмой раз завоевать главный трофей соревнований и выиграть 100-й титул в карьере. Американка Серена Уильямс попробует повторить рекорд легендарной Маргарет Корт и одержать 24-ю победу в одиночном разряде турниров серии Большого шлема. Подробнее об этих и других интригах первого в сезоне турнира серии Большого шлема — в материале RT.

Изменения в правилах

107-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии станет первым истории, на котором в пятом сете будет проводиться тай-брейк. Ранее для победы в заключительной партии было необходимо взять подачу соперника и добиться разницы в счёте в два гейма. Однако в 2019 году это многолетнее правило будет упразднено. Теперь при счёте 6:6 в решающем сете теннисисты будут проводить укороченный гейм до десяти очков (супер-тай-брейк). Организаторы полагают, что это поможет в некоторых случаях значительно уменьшить длительность поединков, тем самым снизив нагрузку на спортсменов.

Однако данное нововведение было встречено неоднозначно. Если действующая первая ракетка мира Новак Джокович поддержал данную инициативу, заявив, что спортсмены «устали от марафонов в пятом сете», то немец Александр Зверев выступил с критикой в адрес организаторов Australian Open.

«Мне не очень нравятся такие перемены, потому что матчи, которые заканчиваются с условным счётом 12:10 в пятом сете, — это нечто особенное. Такие игры всегда более энергозатратны, но мне они нравятся», — цитирует Зверева The West Australian.

Примечательно, что с 2019 года на каждом из четырёх турниров Большого шлема формат пятой партии будет отличаться. Так, на US Open спортсмены будут выявлять победителя в стандартном тай-брейке до семи очков, на Уимблдоне — до 12, а на «Ролан Гаррос» останется прежняя схема, не предусмотривающая проведение укороченного гейма.

«Организаторы турниров Большого шлема не могут прийти к общему знаменателю, с другой стороны, теперь каждый турнир будет отличаться от другого. Мы должны будем адаптироваться. Не знаю, легче или тяжелее станет играть. В конце концов, ты сражаешься не сам с собой — на другой части корта находится соперник, и именно его надо обыграть. Условия равны для всех, поэтому не имеет большого значения, сколько очков нужно будет выиграть на тай-брейке», — заявил Sport360 россиянин Карен Хачанов.

Помимо внедрения супер-тай-брейка, организаторы турнира пошли навстречу представителям сильного пола. Так, впервые в истории мужчины смогут взять десятиминутный перерыв из-за жары. Причём сделать это можно будет уже после третьего сета.

Последний турнир в карьере

К сожалению, для некоторых теннисистов Australian Open — 2019 может стать последним турниром в карьере. В частности, речь идёт о Марии Шараповой. Пятикратная победительница турниров Большого шлема пропустила остаток предыдущего сезона из-за травмы, в связи с чем появилась информация, что по окончании этого соревновательного года она может уйти из спорта.

Подтверждением этих опасений стало неудачное начало нынешнего сезона. Мария дошла до четвертьфинала на турнире в Шэньчжэне, но была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. Не исключено, что проблемы со здоровьем могут негативно сказаться и на перспективах Шараповой в Австралии. В первом круге она встретится со 132-й ракеткой мира Харриет Дарт из Великобритании, что на бумаге не выглядит для неё серьёзным испытанием. Но уже в третьем круге она может скрестить ракетки с действующей победительницей турнира — датчанкой Каролиной Возняцки.

Но если возможный уход Шараповой из спорта в целом основан на намёках её агента Макса Айзенбада, то Энди Маррей чётко дал понять, что планирует завершить карьеру до конца года. Виной тому стала тяжёлая травма бедра, которая беспокоит британца. За несколько дней до старта Australian Open он собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что этот турнир может стать для него последним.

«Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что хотел бы завершить карьеру именно там. Но не уверен, что мне это удастся», — сказал Маррей.

С учётом плохой формы Маррея, обусловленной длительным перерывом в турнирной практике и непрекращающимися болями, его перспективы в Мельбурне кажутся весьма туманными. Уже в первом круге ему предстоит встреча с серьёзным противником — Роберто Баутистой-Агутом. Можно не сомневаться, что 22-й сеяный турнира будет сверхмотивирован, чтобы реабилитироваться за прошлогоднее фиаско, когда он уступил в стартовом раунде. Кроме того, испанец может впервые в карьере обыграть британца. Предыдущие три встречи закончились в пользу двукратного олимпийского чемпиона.

Эпидемия травм

В преддверии Открытого чемпионата Австралии разразилась настоящая эпидемия травм, которая чуть не оставила за бортом соревнований ряд видных спортсменов. Помимо Шараповой, ещё две представительницы женской элиты были вынуждены досрочно прекратить свои выступления на соревнованиях, предшествующих Australian Open. Так, 18-я ракетка планеты Гарбинье Мугуруса отказалась выходить на парный смешанный матч с французами на Кубке Хопмана, а британка Йоханна Конта была вынуждена сняться с квалификационного матча в Сиднее. Кстати, в нём она уступила россиянке Екатерине Александровой.

Также оставляет желать лучшего состояние первой ракетки мира Симоны Халеп. В октябре 2018 года румынка получила травму спины, в связи с чем была вынуждена пропустить оставшуюся часть сезона. На корт она вернулась на турнире в Сиднее, но в первом же матче в двух партиях проиграла Эшли Барти.

У мужчин серьёзные опасения вызывает состояние Александра Зверева. Победитель Итогового турнира ATP был вынужден сняться с выставочных соревнований в Аделаиде из-за травмы подколенного сухожилия. Немец должен был встретиться с хорватом Борной Чоричем, но не стал рисковать здоровьем в преддверии Australian Open.

При этом в Австралии уже точно не выступит Хуан Мартин дель Потро. В октябре 2018-го прославленный аргентинец получил травму на турнире в Шанхае, поэтому пропустил остаток сезона. Впоследствии у него диагностировали трещину подколенной чашечки, а сроки восстановления были оценены в четыре-пять месяцев. Также пропустят соревнования француз Ришар Гаске и американка Коко Вандевеге.

Сотый титул для Федерера и соперничество Джоковича с Надалем

Для 37-летнего швейцарского теннисиста грядущий турнир может стать особенным. Во-первых, Федерер подходит к нему в статусе победителя двух последних розыгрышей Australian Open. Если Роджер сможет защитить своё звание, он станет вторым теннисистом в истории Открытой эры, которому удалось три года подряд становиться лучшим в Австралии. Подобным достижением может похвастаться только серб Новак Джокович, который первенствовал в Мельбурне в 2011, 2012 и 2013 годах.

Не менее важно, что победа на Открытом чемпионате Австралии может стать для Федерера юбилейным, сотым выигранным турниром в карьере. Таким образом, швейцарец сможет вплотную приблизиться к самому титулованному теннисисту в мужском одиночном разряде в истории Джимми Коннорсу. На данный момент в активе американца 109 побед на соревнованиях, восемь из которых были одержаны на турнирах Большого шлема.

К слову, возможному триумфу швейцарца благоприятствует и сетка турнира. Свой путь к трофею он начнёт матчем с Денисом Истоминым, а встреча с оппонентом из топ-10 рейтинга ATP грозит ему не раньше чем в четвертьфинале. Таким соперником может стать либо россиянин Карен Хачанов, либо хорват Марин Чилич.

Между тем на Australian Open будет решаться судьба первенства в рейтинге ATP. В настоящий момент лидерство удерживает Джокович, но при определённом раскладе его может опередить Рафаэль Надаль. Правда, сделать это будет довольно непросто. Для этого испанцу необходимо побеждать на турнире и надеяться, что Новак не сможет пройти дальше четвёртого круга. К слову, определённые предпосылки для этого есть. Уже во втором раунде серб рискует столкнуться с Жо-Вильфридом Тсонга, а путь в четвертьфинал ему попытается преградить Кеи Нисикори.

Борьба за звание первой ракетки мира и ставки на Уильямс

У женщин за звание лучшей теннисистки планеты проходит ещё более ожесточённая схватка. Сразу 11 спортсменок имеют шансы завершить турнир во главе рейтинга WTA. Помимо Халеп, на вершину могут взобраться Слоан Стивенс, Наоми Осака, Анжелика Кербер, Петра Квитова, Элина Свитолина, Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Каролина Возняцки, Арина Соболенко и Дарья Касаткина.

Безусловно, одним из главных условий является неудачное выступление Халеп, к чему, впрочем, вполне располагает её нынешнее состояние. Меньше всего шансов на лидерство у Касаткиной и Возняцки. Чтобы кто-то из них мог стать первой ракеткой планеты, сначала Симона должна сняться с соревнований до выхода на корт в матче первого круга с Кайей Канепи, а после им необходимо самим выиграть турнир. Подобный расклад применим и к Соболенко, но ей хватит и поражения румынки в стартовой встрече.

Немного выше шансы Бертенс и Плишковой, которым в случае фиаско Халеп достаточно дойти до финала. Кербер и Квитову устроит выход в полуфинал соревнований, а Стивенс и Осака будут претендовать на почётное звание даже после попадания в 1/4 финала.

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При этом в число главных фавориток входит и Серена Уильямс. В прошлом сезоне она вернулась на корт после рождения ребёнка и дала понять, что не собирается сдавать позиции. Американка дошла до финалов Уимблдона и US Open, в которых уступила Кербер и Осаке соответственно. Но даже эти поражения не дают усомниться в том, что она способна добавить в свой послужной список пару побед на турнирах Большого шлема.

В этом не сомневается и её соотечественница Крис Эверт, которая считает Серену одной из главных претенденток на победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Я заметила, что Серена сейчас выглядит стройнее, чем в прошлом году, она набирает форму. Наверное, соперницы испуганы и думают: «Боже, в прошлом году она была готова на 60—70% и всё равно дошла до финала на двух турнирах Большого шлема». Уильямс точно является фаворитом Australian Open. Корты в Мельбурне быстрее, что говорит в её пользу», — цитирует Эверт ESPN.

Также не приходится сомневаться в мотивации Серены. Успех на Australian Open поможет ей не только подтвердить статус сильнейшей теннисистки планеты на данный момент, но и замахнуться на звание величайшей представительницы этого вида спорта в истории. Титул в Мельбурне станет для неё 24-м на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что позволит ей повторить рекорд легендарной Маргарет Корт.

Надежды на Хачанова и Медведева

После успешного выступления в сезоне-2018 российским спортсменам необходимо подтверждать своё право находиться в элите мирового тенниса на кортах Мельбурна. Прежде всего это имеет отношение к Карену Хачанову и Даниилу Медведеву, которые подходят к Australian Open в статусе представителей топ-20 рейтинга ATP.

Что касается Хачанова, то болельщики вправе ждать от него лучшего выступления на кортах Мельбурна в карьере. На протяжении двух лет он неизменно уступал сеяным теннисистам во втором круге: сначала Джеку Соку, а затем Хуану Мартину дель Потро. На этот раз ему повезло со жребием, и первый спортсмен из топ-30 встретится ему не ранее чем в третьем круге. Им может стать Баутиста-Агут, конечно, в том случае, если он сможет совладать с Марреем.

Настоящие же испытания начнутся для Хачанова с четвёртого круга. Там его соперником может стать Марин Чилич, который в 2018 году дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии. Ранее спортсмены встречались лишь раз, и победа досталась хорвату. Дальше по сетке россиянина ждут исключительно оппоненты экстра-класса, первым из которых может стать легендарный Роджер Федерер.

Как и его соотечественник, Медведев никогда не выходил дальше второго раунда Australian Open. Причём два года назад он сенсационно проиграл пробившемуся через квалификацию Эрнесто Эскобедо из США, который сейчас занимает 191-е место в рейтинге ATP. Как и тогда, свой путь на турнире Медведев начнёт матчем с победителем отборочных соревнований Ллойдом Харрисом и лишь в третьем круге должен встретить действительно грозного противника. Впервые в карьере он может выйти на корт с финалистом Итогового турнира ATP — 2017 Давидом Гоффеном.

Дальше Даниилу будет ещё сложнее. Из-за того, что он оказался в верхней части сетки, уже в четвёртом круге его оппонентом может стать сам Джокович. Как и в случае с Гоффеном, Медведев ещё ни разу не встречался с сербом на официальных турнирах, отчего их противостояние станет ещё более интересным.

После неудачного прошлого сезона Андрей Рублёв выпал из числа 50 сильнейших игроков планеты, чем серьёзно осложнил свои перспективы на Australian Open. Уже на старте 84-я ракетка мира встретится с Маккензи Макдональдом, который находится на пять строчек выше в генеральной классификации. А во втором круге его ждёт всё тот же Чилич. Таким образом, шансы на то, что россиянин сможет хотя бы повторить своё прошлогоднее достижение и добраться до третьего круга, кажутся довольно низкими.

Сложно придётся и Евгению Донскому. Если в первом круге ему удастся совладать с опережающим его в рейтинге Ласло Джере, то во втором его, скорее всего, будет поджидать Марко Чеккинато. За последний год итальянец совершил настоящий прорыв — вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», выиграл два турнира и взлетел на 18-ю строчку рейтинга ATP. Их последняя очная встреча прошла в 2013 году и завершилась в пользу теннисиста из Палермо.

Перспективы Касаткиной и неблагоприятный жребий россиянок

Главные надежды россиян в женском турнире связаны с Дарьей Касаткиной. Как и её соотечественники Хачанов и Медведев, прошлый год она провела очень успешно, что позволило ей ворваться в десятку сильнейших теннисисток планеты. Правда, подтвердить этот статус и зайти далеко на Открытом чемпионате Австралии ей будет непросто. На «разминку» ей отведено всего два круга: в первом она встретится с только восстановившейся после травмы запястья Тимеей Бачински, а во втором ей предстоит сражение с кем-то из теннисисток из второй сотни рейтинга — россиянкой Натальей Вихлянцевой или американкой Варварой Лепченко.

Дальнейшее продвижение Касаткиной по турнирной сетке будет сопровождаться резким повышением уровня соперниц. Уже в третьем круге ей грозит встреча с Гарбинье Мугурусой, в четвёртом — с Каролиной Плишковой, а в четвертьфинале — с первой ракеткой мира Симоной Халеп или стремящейся к рекорду Сереной Уильямс. Для молодой россиянки матч с каждой из этих соперниц станет настоящей проверкой на прочность, а также началом новой главы в карьере. Примечательно, что до настоящего момента она не выходила на корт ни с одной из вышеназванных прим мирового тенниса.

Помимо Касаткиной и Вихлянцевой, в верхней части сетки оказались ещё четыре россиянок. Больше всего со жребием повезло Маргарите Гаспарян, которая встретится с китаянкой Чжу Линь из второй сотни рейтинга. А вот её соотечественницам предстоит серьёзное испытание в матчах с соперницами из пятой десятки. 17-летняя Анастасия Потапова проверит свои силы в матче с француженкой Полин Пармантье, Вероника Кудерметова сыграет с Софьей Кенин, а Анна Блинкова — с Кристиной Плишковой.

Шести россиянкам в нижней части сетки повезло ещё меньше. Екатерине Александровой уже в первом круге предстоит сразиться с 24-й сеяной Лесей Цуренко, а Анне Калинской — с 11-й ракеткой мира Ариной Соболенко. При этом незавидным кажется и положение Екатерины Макаровой, которая может встретиться с белоруской уже на следующей стадии. Немного легче будет Родиной и Павлюченковой. Евгению ждёт матч с Маркетой Вондроушовой, а Анастасию — с Моникой Пуиг.