«Вовлечён в игру»: Дюков может стать единственным кандидатом на пост главы РФС

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков первым согласился участвовать в выборах на пост президента Российского футбольного союза. Об этом RT сообщил исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин. На данный момент Дюков остаётся единственным кандидатом на должность, ранее от выдвижения уже отказались член исполкома РФС Игорь Лебедев и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

После отставки Виталия Мутко на должность главы РФС рассматривались сразу несколько кандидатов. В их числе фигурировали бывший исполняющий обязанности президента союза Александр Алаев, член исполкома РФС Игорь Лебедев и заместитель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев. Но главным претендентом считался Александр Дюков. Ещё 27 декабря председателя совета директоров «Зенита» поддержала Федерация футбола Татарстана, а впоследствии к ней присоединилось больше 15 региональных организаций.

Также по теме «Не готовы говорить о причинах решения»: Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул должность президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно по окончании заседания исполкома...

Последним свою поддержку выразил Дальневосточный футбольный союз, проводивший общее собрание членов организации 10 января.

«По его итогам единогласным решением принято поддержать кандидатуру Александра Валерьевича Дюкова на пост президента Российского футбольного союза», — говорится на официальном сайте ДФС.

Позднее стало известно, что в его поддержку выступило и общее собрание Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Все прекрасно знают Александра Валерьевича, он давний член нашей лиги и большой футбольной семьи. Он прекрасно знает устройство футбольного мира, вовлечён в саму игру. Никаких вопросов по нему не было и возникнуть не могло», — сказал Сергей Прядкин в интервью RT.

При этом долгое время сам председатель совета директоров «Зенита» не давал официального согласия на участие в выборах. Многие ожидали, что Дюков заявит о своих намерениях возглавить РФС на заседании исполкома РФС в декабре, однако тогда этого не произошло.

Как сообщил Прядкин, 10 января Дюков лично подтвердил, что собирается принять участие в выборах президента РФС.

«Сегодня в РФС поступило заявление от Александра Дюкова, в котором он благодарит всех за поддержку и даёт согласие на представление всех своих документов в избирательный комитет для участия в выборах», — сказал исполняющий обязанности главы союза.

Таким образом, выборы главы российского футбола могут стать исключительно формальными. На данный момент уже двое возможных кандидатов на пост главы организации публично отказались баллотироваться на пост президента. Первым об этом заявил член исполкома РФС Игорь Лебедев, который был выдвинут фракцией ЛДПР.

«Окончательного решения по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — цитирует Лебедева ТАСС.

Позднее и Валерий Газзаев развеял слухи о своём возможном участии в выборах президента РФС. По его словам, в данный момент он сосредоточен на выполнении своей работы в Госдуме.

«Выдвигать свою кандидатуру я не планировал. Во время последних выборов президента РФС я ещё не был депутатом Государственной думы. Меня всегда волнует ситуация в российском футболе, но сейчас у меня объективно много другой, ничуть не менее важной работы, связанной как с Комитетом по физкультуре и спорту, так и с моей фракцией. У меня достаточно регулярных поездок, в том числе и в Северокавказский регион. Вся эта деятельность требует моего каждодневного присутствия», — признался бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Также по теме «За сильным кандидатом должны стоять спонсоры»: Прядкин о выборах президента РФС, нововведениях РПЛ и системе VAR Кандидатам на пост президента РФС необходимо уметь не только давать интервью, но и привлекать деньги в большой футбол. Об этом в...

Таким образом, единственным возможным оппонентом Дюкова должен был стать Александр Алаев. Его кандидатура могла иметь серьёзную поддержку, в том числе в лице Прядкина, который весьма высоко оценил его работу на посту и.о. президента РФС. Но как сообщил телеканалу «360» источник, близкий к ситуации, генеральный директор союза не намерен принимать участие в выборах.

«Сам Алаев выступает за то, чтобы регионы активно оказывали поддержку Дюкову. Фактически он является главой его избирательного штаба. Он будет в его команде и должен остаться на посту генерального секретаря организации. Он выступает как гарант того, что регионы не будут обижены кандидатом от клубов», — сообщил источник.

Таким образом, не стоит исключать, что Дюков так и останется единственным кандидатом на пост президента РФС. Как сообщил Прядкин, в таком случае форма проведения выборов может претерпеть изменения.

«В случае если в выборах будет принимать участие только один кандидат, мы рассматриваем возможность проведения открытого голосования», — заявил Прядкин RT.