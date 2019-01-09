«С представителями агентства налажен контакт»: эксперты WADA прибыли в Москву для работы в антидопинговой лаборатории
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9 января в Москву прибыла группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в составе трёх человек, чтобы получить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, содержащие информацию о результатах допинг-тестов российских спортсменов.
Эксперты WADA приступят к работе с данными в четверг — на следующий день после прилёта. Передача данных Московской антидопинговой лаборатории является ключевым условием признания соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы оно продолжало осуществлять свою деятельность в полном объёме.
Эти данные должны были быть переданы до 31 декабря — такое условие было постановлено исполкомом WADA на заседании в сентябре, чтобы признание РУСАДА больше не ставилось под сомнение. Однако уложиться в дедлайн не удалось из-за того, что оборудование, с помощью которого специалисты WADA надеялись в конце декабря извлечь информацию, не было сертифицировано российским законодательством.
Тем не менее, руководство Всемирного антидопингового агентства согласилось предоставить двухнедельную отсрочку, чтобы уладить все формальности и вновь прислать специалистов для получения данных. Комментируя их визит в Москву, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны есть взаимопонимание с WADA.
«Все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако там возникли некоторые разногласия, связанные с их передачей. Это вопрос логистики. Насколько нам известно, с представителями WADA налажен контакт и понимание, как будет вестись дальнейшая работа», — заявил Песков.
Согласно новым правилам, новое отстранение РУСАДА может привести к полному запрету спортсменам выступать на международных соревнованиях и проводить турниры на территории России в тех видах спорта, где соблюдается кодекс WADA.
Окончательное решение о том, выполнило ли РУСАДА условия для своего восстановления, будет принято в середине января. Комитет по соответствию WADA выпустит свою рекомендацию, которая будет незамедлительно рассмотрена исполкомом организации. В свою очередь, его члены проведут голосование и вынесут окончательный вердикт.
Руководство WADA может как полностью восстановить РУСАДА, так и заставить понести наказание за сорванный дедлайн. При этом журналист Ник Батлер, работающий в команде с Хайо Зеппельтом, полагает, что возможен промежуточный вариант, когда РУСАДА будет временно отстранено, пока не завершится проверка предоставленных данных.
«Проблема в том, сможет ли WADA за три дня до заседания комитета по соответствию найти изъян в предоставленных данных. Для анализа требуются один-два месяца. На это время будет дана рекомендация признать РУСАДА не соответствующим кодексу?» — поднял вопрос британский журналист в Twitter.
Ранее Джим Уолден, адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, утверждал, что оправдательное решение по России станет ударом для чистых спортсменов всего мира.
«Родченков давно говорил — то, как Россия продолжает запутывать это дело, доказывает вину государства. Без сомнения, Международный олимпийский комитет и WADA снова будут смотреть на эту ситуацию иначе. Они полностью скомпрометированы и ничего не сделают. Надежда на шум — только от чистых спортсменов. Существуют два стандарта справедливости: один — для России, другой — для остального мира», — заявлял юрист.
Хотя российская сторона практически сделала всё необходимое для того, чтобы восстановить РУСАДА, и решить осталось только технические моменты, негативные последствия для спортсменов всё-таки могут наступить в ближайшем будущем.
Впрочем, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) уже заявили, что откажутся от принципа коллективной ответственности в качестве наказания для российских спортсменов.
«Что касается ситуации с допуском WADA к данным Московской антидопинговой лаборатории, то это не касается российских лыжников, которые выступают сейчас. У FIS расширенная программа тестирования россиян, она будет использоваться и на чемпионате мира. Нельзя требовать коллективного наказания, так как могут пострадать невиновные. Но все мы в ожидании известий от WADA. Нам нужны данные, чтобы двигаться дальше. Сейчас все насторожены», — заявил Dagbladet член FIS Эрик Росте.
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