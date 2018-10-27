Бросок за золотом: сборная России по греко-римской борьбе одержала три победы на ЧМ в Будапеште

На чемпионате мира по борьбе в Будапеште разыгрываются награды среди борцов греко-римского стиля. Российские спортсмены завоевали три золотые медали. Победителями соревнований стали Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг) и Артём Сурков (до 67 кг). В воскресенье состоятся финальные схватки с участием ещё трёх россиян — Александра Чехиркина (до 77 кг), Мусы Евлоева (до 97 кг) и Сергея Семёнова (до 130 кг).

Греко-римская борьба всегда была отличным поставщиком золотых олимпийских медалей для сборной России. Но на чемпионатах мира в этом стиле вот уже долгие годы сохраняется не очень успешная традиция — после 2003 года ещё ни на одном мировом форуме гимн России не звучал дважды в честь борцов-классиков. Наконец, на турнире в Будапеште появилась отличная возможность, чтобы самых ценных медалей было больше.

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Ещё накануне Степан Марянян открыл счёт золотым наградам, став чемпионом в неолимпийской весовой категории до 63 кг. Для победителя Европейских игр это была третья попытка заявить о себе на главном старте года. После него в финалы вышли, обеспечив себе медали, ещё пятеро российских борцов. Для двух из них схватки за золото состоялись в субботу.

Началась вечерняя сессия финалов со схватки Сергея Емелина с представителем Молдавии Виктором Чобану в весовой категории до 60 кг. Емелина можно назвать одним из открытий этого года — он одерживали победы на Гран-при Ивана Поддубного и выиграл чемпионат Европы. На первенстве планеты 23-летний уроженец Мордовии никому не уступил ни одного балла на пути к финальному поединку с Чобану, которого в схватке за золото едва ли кто-то ждал.

Чобану начал бой агрессивно и сразу же попытался оттеснить Емелина к краю ковра. Однако российский борец, находившийся в плотном захвате, сам поднял соперника и бросил его через себя, едва не докинув до края всего помоста. Такой приём позволил Емелину повести со счётом 4:0.

До перерыва Чобану так и не смог ничем ответить, а после короткой передышки всё-таки добился своего и вытолкнул россиянина из круга. Но таким образом он отыграл всего один балл. Емелин такую дерзость не стал терпеть и тут же ответил двумя результативными бросками — судьям пришлось останавливать бой досрочно. Он стал шестым чемпионом на этом турнире в составе сборной России, и после его победы сборная возглавила медальный зачёт, обогнав разбогатевшую на женской борьбе Японию. После победы Емелин заявил, что не назвал бы свой успех лёгким.

«Не могу сказать, что победа досталась легко. Соперник достойный, я впервые с ним встречаюсь. Бросок через бедро в начале? Не скажу, что он сломался после этого, он продолжал бороться. Я хотел активно бороться в стойке, а в партере решить исход схватки», — цитирует российского борца «Чемпионат».

В весовой категории до 67 кг сюрпризов не было — в финал вышли те борцы, от которых только этого и ждали. Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Артём Сурков вышел бороться с олимпийским чемпионом из Сербии Давором Штефанеком. Если россиянину пришлось попотеть в предварительных схватках и заработать рассечение кожи возле глаза, то соперник завершал все свои поединки досрочно и без единого проигранного балла.

Но в финале Штефанек не продемонстрировал такой же задорной борьбы. Ему не удавалось зажать Суркова в свои тиски, если он вообще пытался это сделать. Сурков же активно вёл поединок и дважды получил от судей по баллу и право на борьбу в партере. Со второго раза россиянин этой привилегией воспользовался и поднял олимпийского чемпиона в воздух. Словно не зная, что с ним делать, Сурков долго держал соперника и всё-таки бросил за пределы ковра, заработав на этом ещё четыре очка.

Штефанек вскоре обратился по несущественному поводу к видеопросмотру, что стоило ему потери ещё одного балла. Толпа зрителей к тому времени стала негодовать — им хотелось посмотреть красивую борьбу, которую серб стал избегать. С таким настроем отыграть семь баллов он уже никак не мог. Сурков, тоже уроженец Мордовии, принёс сборной России седьмую золотую медаль чемпионата мира — столько побед отечественные борцы не одерживали с 2007 года.

После победы Сурков намекнул на то, что теперь будет особенно рьяно готовиться к Олимпийским играм в Токио и постарается их выиграть.

«Чувствую усталость и радость. Добился своей цели, но это не конечная цель. Но всё же приятно, это мой самый высокий результат. Мне не так важно, кто у меня в соперниках, я настраиваюсь выполнить свою задачу. Не смотрю, олимпийский чемпион у меня в соперниках или чемпион мира, выхожу и пытаюсь навязать свою борьбу», — сказал обладатель золотой медали.

Завершиться предпоследний день чемпионата мира мог ещё одной медалью. В весовой категории до 87 кг Бекхану Оздоеву удалось дойти до полуфинала, но там он встретился с действующим чемпионом мира турком Метеханом Башаром и уступил ему с разницей в один балл. В случае победы Оздоев мог бы бороться за золото с украинцем Жаном Беленюком, а вместо этого получил шанс на матч-реванш с грузином Робертом Коблиашвили, которому уступил в финале чемпионата Европы этого года.

Оздоев доминировал в схватке за бронзу и заработал таким образом два балла, но не смог до конца реализовать выход в партер, что было крайне важно. Коблиашвили отыграл один балл, а за десять секунд до конца поединка пошёл в последний штурм. Российский борец отскочил в сторону, но зацепился пальцем за трико соперника и порвал его. Грузин получил два балла на ровном месте и спас безнадёжную схватку, а Оздоев остался без награды.

В воскресенье в копилку сборной России гарантированно лягут ещё три награды — финалы в весовых категориях до 77 кг, до 97 и до 130 кг пройдут при участии российских спортсменов. В самой лёгкой из этих категорий Александр Чехиркин выбил из борьбы двух прошлогодних призёров чемпионата мира — золотого медалиста Виктора Немеша из Сербии и бронзового Элвина Мурсалиева из Азербайджана. В финале россиянин встретится с вице-чемпионом мира венгром Тамашом Лёринцом.

Мусе Евлоеву удалось совершить практически невозможное — обыграть в полуфинале непобедимого Артура Алексаняна из Армении. Россиянин взял реванш за поражение в прошлогоднем финале первенства планеты, но чтобы дотянуться до золота ему ещё нужно победить Кирилла Милова из Болгарии. Наконец, в самой тяжёлой весовой категории состоится ещё один раунд российско-американского противостояния. Сергей Семёнов столкнётся с Адамом Куном, который все предварительные схватки выигрывал на туше.