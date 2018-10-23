Под гусеницами Русского Танка: национальная сборная одержала победу в медальном зачёте ЧМ по вольной борьбе

Сборная России по вольной борьбе стала первой в медальном зачёте чемпионата мира, проходящего в Будапеште. Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк и Магомедрасул Газимагомедов завоевали золотые медали. Этот результат позволил обойти США в последний день турнира вольников. При этом Садулаев в финале в весовой категории до 97 кг взял реванш за прошлогоднее поражение у американца Кайла Снайдера, уложив его на лопатки через 72 секунды после начала схватки.

Турнир по вольной борьбе на чемпионате мира превратился в противостояние сборных России и США. Год назад американские борцы впервые за полтора десятилетия стали победителями общего зачёта по очкам, тогда как российские спортсмены не смогли завоевать хотя бы одно золото. На этот раз подопечные Дзамболата Тедеева взяли реванш — после розыгрыша восьми комплектов наград из десяти они стали недосягаемыми в командном рейтинге.

Но в медальной таблице, более понятной большинству болельщиков, сборная США оставалась выше после двух дней соревнований. Американцы завоевали три золотые и три бронзовые награды. В копилке России было два золота, одно серебро и две бронзы. Перед двумя заключительными финалами в весовых категориях до 70 и до 97 кг шансы выйти на первое место ещё оставались — россияне были представлены в обеих схватках за золото, а американцы — в одной.

Венцом противостояния России и США стал суперпоединок Абдулрашида Садулаева по прозвищу Русский Танк и Кайла Снайдера. Два неоспоримых победителя Олимпиады в Рио-де-Жанейро в прошлом году стали выступать в одном весе и впервые сошлись в финале чемпионата мира в Париже. Тогда в упорном бою, ставшим украшением всего турнира, победу отпраздновал Снайдер — для Садулаева это было первое официальное поражение за четыре года.

Прошёл год, и в финале первенства планеты вновь должен был состояться «Снайдулаев» — так журналисты окрестили культовое противостояние. Оба борца не испытали особых проблем, чтобы с разных концов турнирной сетки подобраться друг к другу. Садулаев выиграл все свои поединки досрочно с общим счётом 45:3. Снайдер суммарно провёл на ковре больше времени, но тоже не позволял соперникам оказывать какое-то сопротивление.

Борцы провели на ковре первые полминуты финала, после чего Садулаев провёл захват в ногу. Сразу повалить могучего Снайдера не получилось, но со второй попытки он исполнил приём, оценённый в два балла. На этом россиянин не успокоился и продолжил прижимать американца к ковру. Тот долго сопротивлялся, чтобы не оказаться на лопатках, но всё-таки Садулаев добился досрочной победы. Поединок продолжался всего лишь одну минуту и 12 секунд. 22-летний россиянин выиграл свой третий титул чемпиона мира, а Снайдер впервые проиграл на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

После своего триумфа Садулаев рассказал, что его особенно мотивировали слова Снайдера о том, что победа в их противостоянии всегда будет за американцем.

«Конечно, олимпийскими чемпионами просто так не становятся. У него были громкие высказывания, но человек заслуживает уважения тогда, когда его слова соответствуют действиям. Я читал, как он говорил, что у меня плохие наставники и что я у него никогда не выиграю. Хочу сказать ему и таким гордецам, чтобы они раз и навсегда запомнили: я могу сомневаться в ком угодно, но только не в себе», — цитирует Садулаева «Чемпионат».

Садулаева поздравил с победой чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. По его словам, 22-летний борец доказал, что он лучший в мире.

«Поздравляю тебя, брат. В прямом смысле этого слова — чистая победа, доказал что ты лучший. Поздравляю весь Дагестан и всю Россию», — сказал Нурмагомедов.

В другом финале дня золото разыгрывали два борца из Дагестана. Представитель России Магомедрасул Газимагомедов встретился с Адамом Батировым, выступающим под флагом Бахрейна. Младший брат двукратного олимпийского чемпиона Мавлета Батирова раньше боролся за родную страну, он становился серебряным призёром чемпионата Европы ещё в далёком 2004 году. Но конкуренция за место в национальной команде вынудила Батирова-младшего сменить гражданство. В возрасте 33 лет он вышел на пик своей карьеры — никогда прежде он не был в финале чемпионата мира.

У Газимагомедова такой опыт был, причём удачный. В 2015 году он уже выигрывал мировое первенство, после чего на три года исчез из поля зрения болельщиков из-за травмы колена. В поединке с Батировым нога уже не беспокоила российского борца, но возникла другая проблема — рассечение уха. Батиров воспользовался замешательством и сумел в первом периоде провести три результативных действия и заработать шесть очков.

Газимагомедов не сдался и после перерыва тут же отыграл два балла. Судья несколько сбил темп поединка, решив, что настало время осмотреть ухо, но россиянин продолжил идти вперёд, в то время как Батиров стал уклоняться от схватки. Газимагомедов всё равно настигал соперника и сократил отставание до минимального. На последних секундах боя он всё-таки повалил Батирова на пол и вырвал ускользавшее из рук золото. Свою победу россиянин объяснил лучшей выносливостью.

«Очень сложно было сегодня, это самый сильный соперник среди тех, кто участвовал в чемпионате мира, с кем я боролся. Думаю, мне помогла победить выносливость. Он подустал, я начал нападать и, скорее всего, благодаря этому и выиграл. Не технически, а чисто на функционалке. Я очень просил всевышнего о победе, и он обрадовал меня, моих родителей, всех россиян. Хочу поблагодарить всех болельщиков, эту победу я посвящаю им и моим родителям. Ещё хочу посвятить эту победу моему брату, у него день рождения», — сказал Газимагомедов после боя.

Таким образом, сборная России по вольной борьбе выиграла четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Это лучший результат на чемпионатах мира за последние четыре года. В олимпийских весовых категориях российские борцы завоевали три золотые награды и одну бронзовую, улучшив результаты, показанные на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.