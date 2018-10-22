Победное начало: российские борцы завоевали два золота в первые дни ЧМ в Будапеште

В Будапеште стартовал чемпионат мира по борьбе. В активе сборной России пять медалей по итогам розыгрышей наград в восьми весовых категориях. Золото завоевали борцы-вольники Заурбек Сидаков и Заур Угуев. Серебро получил Гаджимурад Рашидов. Бронзовые медали выиграли Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов. Ещё два борца — Магомедрасул Газимагомедов и Абдулрашид Садулаев — дошли до финалов в своих весовых категориях.

На прошлогоднем чемпионате мира по борьбе в Париже российские спортсмены впервые за долгое время не смогли завоевать ни одной золотой медали. Первое место не досталось даже таким фаворитам, как Абдулрашид Садулаев и Роман Власов.

У российских борцов и так хватало мотивации исправиться после того недоразумения, так ещё организаторы увеличили математические шансы на выигрыш золотых медалей. Теперь в каждом виде борьбы — вольной, греко-римской и женской — разыгрывается не восемь комплектов наград, а десять.

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Первенство планеты открывалось турниром вольников, и в первый же день недостаток золотых медалей был восполнен. 22-летний Заурбек Сидаков сотворил сенсацию, став чемпионом мира в весовой категории до 74 кг — вотчине олимпийского чемпиона из США Джордана Берроуза. Год назад американец победил в финале чемпионата мира напарника Сидакова Хетага Цаболова. Тот был готов взять реванш, но уступил молодому борцу из Сургута в финале чемпионата России. Так что обыгрывать Берроуза должен был Сидаков.

Встреча российского и американского борцов состоялась довольно рано, уже в четвертьфинале. К тому времени Сидаков провёл два поединка, в которых не отдал сопернику ни одного очка. Берроуз же до этого боролся с иранцем Мостафой Хоссейнхани. Сидаков провёл активный поединок и взял верх со счётом 6:5. Но расслабляться ему было нельзя — соперником по полуфиналу стал двукратный чемпион мира Франк Чамизо. Представляющий Италию кубинец тоже не нашёл способа остановить молодого осетина.

В схватке за золото Сидаков встретился с грузином Автандилом Кенчадзе. Этот поединок оказался самым сложным — россиянин быстро проиграл два очка и получил рассечение уха. Однако во время медицинской паузы он перевёл дух и тут же отправил соперника в партер. В итоге Сидаков выиграл поединок и золотую медаль. Победу он посвятил погибшим за последние годы борцам.

«Настраиваясь на финал, лежал в номере, болел за наших из зала, хотелось поскорее выйти, побороться. Когда заканчивается всё за один день, гораздо проще. Но в финале я боролся с запасом, готов был прибавить в любой момент. Вдруг ты понимаешь, что сделал то, о чём мечтал с малых лет. Любой чемпион мира для меня всегда был таким великим. Даже сама фраза «чемпион мира»… Словами не передать. А сейчас я — чемпион мира… Тем более почётно выиграть в этом весе, в котором боролись Бувайсар Сайтиев, Махач Муртазалиев, Денис Царгуш. Я бы хотел посвятить победу Бесику Кудухову и недавно погибшему в автокатастрофе Мурату Гоконаеву. И сейчас мои мысли только о возвращении домой», — сказал Сидаков.

Несколькими минутами ранее свой финальный поединок проводил друг и одногодка Сидакова Гаджимурад Рашидов, выступающий в весе до 61 кг. Он легко дошёл до решающей схватки, одержав три победы с общим счётом 24:1. Разыграть золото предстояло во встрече с 35-летним кубинцем Йовлисом Бонне. Рашидов рано повёл в два балла, но тоже получил рассечение, после которого ветеран борьбы провёл на россиянине мельницу, стоившую целых пять очков.

Больше Бонне активных действий не предпринимал, а Рашидов бросил все силы на то, чтобы отыграться. В концовке кубинец вышел за пределы ковра двумя ногами, и главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев попытался взять «челлендж», но сигнал не сработал. Тедеев сам поднялся на ковёр, за что был удалён, а Рашидов не получил нужного ему балла и остался с серебряной медалью.

В первый медальный день чемпионата мира россияне могли также завоевать две награды. В схватки за бронзу вышли Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг). Куруглиев дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону мира Дэвиду Тейлору. В утешительном финале россиянину не повезло встретиться с олимпийским чемпионом из Ирана Хассаном Яздани.

Хизриев же в основной сетке оступился при встрече с действующим чемпионом мира в самой тяжёлой весовой категории Гено Петриашвили из Грузии. Россиянин продолжил борьбу за бронзовую медаль, но крупно уступил ещё одному иранцу — Парвизу Хади.

Второй день чемпионата мира принёс сборной России ещё одно золото. В весовой категории до 57 кг награду высшего достоинства завоевал Заур Угуев. Год назад он вылетел с чемпионата мира уже после первой схватки, а в этот раз соперники смогли впервые провести на нём результативное действие только в полуфинале.

Финал самой лёгкой весовой категории получился почти российским — соперником Угуева стал уроженец Тывы Артас Санаа, который ещё до Олимпиады в Рио-де-Жанейро перебрался в Казахстан и принял имя Нурислам Санаев. В первом периоде Угуев повёл благодаря результативному приёму, но соперник тут же сравнял счёт.

После перерыва борцы обменялись заступами за ковёр, и теперь приоритет принадлежал Санаеву. За считаные секунды до конца встречи Угуев всё-таки смог вновь выйти вперёд и завоевать титул чемпиона мира в возрасте 23 лет. После победы россиянин рассказал, что его особенно мотивировало на успех.

«Первая схватка была тяжёлая, и нога стала болеть больше, поэтому и финальная схватка получилась тяжёлая. Меня сильно разозлило и мотивировало, когда я зарабатывал победный балл, что именно мою больную ногу находят. Времени оставалось мало, нужно было идти вперёд и доказать, что только я чемпион — и больше никто», — сказал Угуев «Чемпионату».

Тут же четвёртую медаль в составе российской команды завоевал Ахмед Чакаев, представляющий вес до 65 кг. Уроженец Дагестана был достоин золота за свои выступления. На пути к полуфиналу он победил чемпиона мира Логана Стибера из США и олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили из Грузии. Но затем опытный Чагаев неожиданно уступил 19-летнему японцу Такуто Отогуро. Ему оставалось бороться только за бронзу, и россиянин не оставил шанса румыну Георге Букуру.

Ещё одну бронзовую медаль в общую копилку положил Ахмед Гаджимагомедов. Путь в финал ему неожиданно преградил американец Кайл Дейк, учинивший разгром со счётом 13:0. Действующий чемпион Европы взял небольшой реванш у грузина Давита Хуцишвили, одолев его с результатом 10:0.

Во вторник у россиян будет шанс завоевать ещё два золота и одну бронзу. В весовой категории до 70 кг Магомедрасул Газимагомедов дошёл до финала, выбив из борьбы действующего чемпиона мира в более лёгком весе Зураби Якобишвили из Грузии. В решающей схватке чемпион мира 2015 года встретится с уроженцем Дагестана Адамом Батировым, представляющим ныне Бахрейн.

Венцом чемпионата мира по вольной борьбе станет поединок за золото между Абдулрашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером. Два действующих олимпийских чемпиона в прошлом году тоже встретились в финале, и победу тогда одержал американец. Теперь Садулаев, выигравший четыре предварительных поединка с общим счётом 45:3, постарается взять реванш.

Также свои первые комплекты наград разыграют девушки. Светлана Липатова дошла до полуфинала в весе до 59 кг, где вчистую проиграла действующей олимпийской чемпионке и чемпионке мира Рисако Каваи из Японии. Россиянка постарается реабилитироваться в схватке за бронзу.