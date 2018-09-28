Худший старт в истории: почему «Сибирь» проиграла 11 матчей подряд в КХЛ

Потерпев 11 поражений подряд в дебюте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Сибирь» обновила рекорд турнира, установленный подмосковным «Витязем» восемь лет назад. Прервать затянувшуюся серию неудач новосибирскому коллективу не помогла даже смена главного тренера — в пяти матчах под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского команда не набрала ни одного очка.

В последние годы «Сибирь» прочно прописалась в нижней половине турнирной таблицы КХЛ. Время от времени у клуба возникают проблемы с финансированием, что не может не сказываться на качестве работы на трансферном рынке. При этом перспективных местных воспитанников вместе с «выстрелившими» в Новосибирске легионерами при первой же возможности переманивают коллективы побогаче — и генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому, по большому счёту, каждый год приходится создавать новую команду на руинах прежней.

Тем не менее, столь резкого и стремительного падения на старте сезона-2018/19 от «Сибири» не ждал никто. Да, вести реальную борьбу за попадание в плей-офф в ставшей ещё более конкурентной Восточной конференции с весьма скромным бюджетом было бы невероятно сложно. Но яркая концовка минувшей «регулярки» под руководством приглашённого на роль антикризисного тренера Владимира Юрзинова-младшего, едва не спасшего для Новосибирска проваленный задолго до его назначения чемпионат, не предполагала, что ещё сравнительно недавно претендовавшее на медали детище Фастовского окажется на самом дне.

Что произошло?

Впрочем, «Сибири» удалось удивить даже тех специалистов и экспертов, которые изначально относились к перспективам команды с изрядной долей скепсиса. Проиграв 11 матчей подряд с начала регулярного чемпионата КХЛ, команда установила новый антирекорд турнира по продолжительности серии поражений на старте сезона. Но если предыдущий его обладатель, подмосковный «Витязь», осенью 2010-го время от времени всё же создавал трудности соперникам и из десяти своих поражения три потерпел за пределами основного времени, то сибирякам ни разу не удалось продержаться хотя бы до овертайма.

Каждое из 11 поражений команды приключилось в основное время, и за неполный месяц (в сентябре сибирякам ещё предстоит сыграть с минским «Динамо» и упомянутым выше «Витязем») главный аутсайдер Востока не набрал вообще ни одного очка.

На первый взгляд, положение «Сибири» в таблице конференции выглядит отнюдь не безнадёжным: от кубковой восьмёрки 13-я команда Востока отстаёт на десять очков. Но при новой системе их подсчёта — с нынешнего сезона любая победа, хоть по итогам трёх периодов, хоть в дополнительной пятиминутке или серии буллитов, оценивается в два балла, — отыграть этот гандикап будет непросто. Учитывая, что как кадровые, так и финансовые ресурсы организации скромны и ограничены, вероятность её чудесного преображения стремится к нулю. Команда всерьёз рискует растерять остатки турнирной мотивации ещё до наступления зимы, как это в былые годы случалось с уже лишившимися мест в КХЛ ханты-мансийской «Югрой», новокузнецким «Металлургом» и тольяттинской «Ладой».

Кто виноват?

Причастными к такому результату можно назвать всех. Хотя бы потому, что к настолько слабому старту «Сибири» в сезоне не могли привести ошибки одного-единственного человека. Крайним, как это часто случается, сделали главного тренера: после шести поражений Юрзинов-младший был отправлен в отставку, а его место занял считающийся более жёстким и требовательным наставником белорус Александр Андриевский, ранее уже добивавшийся локальных успехов с коллективами средней руки вроде «Адмирала» из Владивостока.

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Но и с ним у руля сибиряки выглядят ничуть не лучше, нежели при более демократичном предшественнике. В недавней встрече со СКА, проигранной со счётом 0:5 (в ней, собственно, и был установлен описанный выше антирекорд), команда Андриевского сопротивлялась фавориту сезона лишь до первой пропущенной шайбы. После чего смирилась с неизбежным и третий раз с начала чемпионата покинула лёд, не забив ни разу.

В том, что «Сибирь» является худшим коллективом КХЛ по игре одновременно и в обороне, и в нападении, безусловно, виноват и Фастовский — как человек, отвечавший за комплектацию состава. Для любого середняка, не обладающего достаточными возможностями для активной работы на рынке российских игроков, жизненно важно грамотно закрыть легионерские вакансии: пятёрка квалифицированных иностранцев, по крайней мере, должна избавлять от головной боли при игре в большинстве и становится ориентиром для ролевых исполнителей и юных дарований.

В Новосибирске всё произошло с точностью до наоборот. Менеджмент откровенно промахнулся с четырьмя приглашёнными из-за рубежа хоккеистами, а пятый — французский форвард Шарль Бертран — пусть и не провалился, но с функциями лидера «Сибири» пока не справляется: всего два очка за результативность в 11 поединках «регулярки».

У остальных дела идут ещё хуже. Канадский голкипер Дэнни Тэйлор пропускает в среднем почти четыре шайбы за игру и ни в чём не превосходит отнюдь не звёздного россиянина Алексея Красикова. Его соотечественник Кори Эммертон имеет худший среди нападающих команды показатель полезности «-8» и не поучаствовал ещё ни в одной голевой атаке сибиряков.

Наконец, финны Юкка Пелтола и Юлиус Юнттила, которых приглашали на роль главной ударной силы коллектива, уже успели выпасть из состава: первый получил травму руки и выбыл как минимум на месяц, а второго отчислили в одно время с увольнением Юрзинова-младшего как категорически не оправдывавшего ожиданий. Уже после того, как «Сибирь» переписала антирекорд «Витязя», на драфт отказов был выставлен российский нападающий Энвер Лисин: наверное, самый известный в болельщицкой среде отечественный игрок команды. Его приглашение, увы, тоже себя не оправдало.

Сейчас Фастовский пытается подлатать дыры в составе сибиряков подписанием свободных агентов, оставшихся невостребованными как в межсезонье, так и в первые недели регулярного чемпионата. Среди них есть действительно толковые опытные хоккеисты (например, форвард Дмитрий Саюстов, предыдущим местом работы которого был уфимский «Салават Юлаев»), но ни один из уже объявленных клубом новичков пока не тянет на роль спасителя.

Что дальше?

Переходить в режим доигрывания сезона сибирякам, безусловно, ещё рано. Впереди команду ждёт сравнительно простой отрезок календаря: в ближайшие две недели парни Андриевского проведут четыре матча с середняками и аутсайдерами Западной конференции (минское «Динамо» и «Витязь» — на выезде, рижское «Динамо» и братиславский «Слован» — дома), в каждом из которых команда при должном уровне самоотдачи может зацепиться за очки, А то и вовсе прервать затянувшуюся серию неудач, порадовав собственных поклонников первой в сезоне победой.

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Но в глобальном плане время играет против новосибирского коллектива. Сентябрь и октябрь традиционно являются самыми насыщенными месяцами в календаре регулярного чемпионата — то есть, Андриевскому даже при условии подписания клубом ещё нескольких хоккеистов с именем просто-напросто будет некогда перестраивать игру команды из-за напряжённого графика матчей и перелётов.

Белорусскому специалисту так или иначе придётся отталкиваться от багажа Юрзинова-младшего, провалившего предсезонную подготовку. По крайней мере, до первой международной паузы, запланированной аж на первую декаду ноября. И, конечно, закручивать гайки: только жёсткой дисциплиной и беспрекословным выполнением тренерских установок можно компенсировать невысокий по меркам лидеров КХЛ уровень индивидуального мастерства большинства хоккеистов «Сибири».

Впрочем, даже если вернуться в число претендентов на участие в плей-офф сибирякам и не удастся, конца света не случится. В ростере команды есть несколько перспективных хоккеистов, нуждающихся в постоянной соревновательной практике на самом высоком уровне, и её им охотно предоставят, если турнирной мотивации у клуба в сезоне-2018/19 не останется. Один из таких игроков, 20-летний нападающий Никита Михайлов, уже сейчас выглядит более чем достойно, являясь лучшим бомбардиром «Сибири» в регулярном чемпионате: на его счету пять шайб и одна передача в 11 встречах.