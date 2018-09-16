«Рад быть чьим-то поводом для гордости»: как тренер по американскому футболу нашёл своих родителей спустя 44 года

Тренер клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Деленд Маккалау вырос в приёмной семье и не знал своих биологических родителей. Однако в 2016 году он обратился в специальную службу, занимающуюся поиском родственников. Спустя год он встретился со своей родной матерью, а затем выяснил, что с отцом он знаком уже очень давно.

Тренер по американскому футболу и бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Деленд Маккалау вырос в приёмной семье, которая никогда не скрывала от него его происхождение. До недавнего времени мужчина ничего не знал о своих биологических родителях, однако всё изменила одна встреча, состоявшаяся в 2017 году.

«Во мне нарастала пустота»

Деленд попал в семью Аделль Комер и А.С. Маккалау в 1973 году в возрасте шести месяцев после того, как от него в роддоме отказалась биологическая мать. У пары уже было двое детей — Дэймон и Алекс, который скончался через 28 дней после рождения. Именно смерть второго ребёнка побудила их подать документы на усыновление. Женщина с теплотой вспоминает момент, когда впервые увидела своего будущего сына.

«Малыш спал в своей колыбели. Я взяла его на руки. Проснувшись, он посмотрел мне прямо в глаза. Это была мгновенная связь. Любовь матери и ребёнка», — приводит слова Комер ESPN.

Через два года после того, как мальчик оказался в новом доме, в семье начался разлад. Супруг оставил жену с двумя детьми, и ей пришлось самостоятельно искать способы зарабатывать на жизнь, а также заниматься воспитанием сыновей. Она была телефонисткой, официанткой и социальным работником, порой выбирая, потратить ли с трудом полученные деньги на еду или на оплату коммунальных услуг. Однако её приоритетом всегда оставалось счастье обоих мальчиков.

Разумеется, и на этом пути далеко не всё было гладко. В начальной школе будущую звезду НФЛ дразнили за то, что он был приёмным ребёнком, который ничего не знает о своём происхождении. Он же обвинял мать в том, что она любит его меньше, чем родного сына. Однажды Комер попыталась объяснить ему, что действительно испытывает по отношению к нему иное чувство, чем к Дэймону, но это не значит, что её любовь слабее.

По словам Маккалау, после этого разговора он перестал сравнивать себя со сводным братом. Но в его голове появилось и новое осознание своего положения, о котором он не говорил с окружающими.

«Во мне нарастала пустота. Я бы хотел, чтобы её не было, но по крайней мере мне кажется, что я хорошо скрывал это чувство», — признаётся тренер.

К проблемам с детьми зачастую прибавлялись конфликтные ситуации с мужчинами, с которыми Аделль встречалась после развода. Некоторые ссоры заканчивались драками, от которых Дэймон пытался оградить мать. Однако вскоре он поступил в колледж и уехал из дома. Деленд же был слишком мал, чтобы справиться с неприятностями взрослых.

«Что-то особенное было в его личности»

Несмотря на все трудности, связанные с жизнью матери-одиночки, Комер делала всё, что было в её силах, чтобы сыновья получили достойное образование. Особое внимание уделялось внеучебному времени: мальчики посещали кружки, играли в местном детском театре, а также занимались различными видами спорта.

Именно в футболе Маккалау нашёл то, что искал на протяжении долгого времени. Игра не только помогала ему хотя бы на время отвлечься от повседневной жизни, но и приносила настоящее удовольствие.

«Тренируясь, ты не думаешь даже о том, что в доме нет электричества. Тебе попросту не приходит это в голову. Просто кидаешь мяч, делаешь то, что должен на поле, проводишь время со своими друзьями», — отмечает Деленд.

Самой большой поклонницей спортивного таланта мальчика с самого начала была Аделль. Она всегда готова была поддержать сына и находила любой повод, чтобы приехать к нему на стадион. Однако, будучи подростком, Деленд даже не мечтал о том, чтобы пробиться в высшую лигу американского футбола.

Но его заметили сразу несколько скаутов крупных университетов, и по чистой случайности он оказался на просмотре у наставника раннинбеков Шермана Смита. Бывшая звезда НФЛ, выступавший в «Сиэтл Сихокс», а также в «Сан-Диего Чарджерс», на тот момент трудился в своей альма-матер — Университете Майами, расположенном в Огайо. Юный спортсмен был сразу очарован специалистом, которому предстояло стать не только его тренером, но и настоящим старшим товарищем.

Также по теме Дисквалификация и штраф: Трамп призвал НФЛ лишать зарплаты «протестующих» футболистов Руководители Национальной футбольной лиги (НФЛ) и Ассоциации игроков Национальной футбольной лиги не стали вносить в регламент...

«Что-то было в его личности. То, как он представляется. Я никогда не встречал ничего подобного ни у одного простого мужчины или наставника. Он во всём доходил до совершенства. Успешный бывший игрок НФЛ, получивший высшее образование. Я был совсем другим», — вспоминает Маккалау.

Смит же был поражён спортивным талантом молодого футболиста, а также его упорством и желанием развиваться. Он сделал всё возможное, чтобы тот начал тренироваться именно под его руководством.

К своим подопечным наставник относился как к собственным детям. Этот факт также поразил новичка Университета Майами, к которому никогда прежде никто не испытывал подобных чувств. Он мог обратиться к тренеру с любой проблемой, и тот сразу находил решение.

Эта связь сохранялась между мужчинами на протяжении нескольких десятилетий. Она не ослабевала даже тогда, когда Смит нашёл себе новое место работы, а карьера Маккалау пошла вверх. Он стал одним из лучших раннинбеков в своём университете, подписал контракт с клубом НФЛ «Цинциннати Бенгалс», затем перешёл в «Виннипег Блу Бомберс». Многочисленные травмы заставили его завершить карьеру футболиста в 2001 году.

Он пошёл по стопам своего наставника, устроившись в местную школу, однако это не приносило ему должного удовлетворения. Его мечтой была работа в университете, и в 2014-м пути наставника и подопечного снова пересеклись в Сиэтле, куда Деленд приехал для прохождения тренерской стажировки. Смит сразу разглядел в нём все задатки успешного наставника.

«Это был очень эмоциональный момент для нас обоих»

В 2016 году Маккалау, будучи состоявшимся специалистом, впервые задумался о том, чтобы найти своих биологических родителей. Он подал запрос в службу, занимающуюся поиском усыновлённых детей, и спустя год получил ответ, из которого впервые узнал имя своей матери. Ею оказалась Кэрол Бриггс. Женщина призналась, что была поражена звонком своего сына, которого она втайне ждала всю жизнь.

Воссоединение родственников было радостным, однако Маккалау по-прежнему интересовало, кто является его вторым родителем: его биологическая мать за всё это время так и не обзавелась семьёй. Спросив об отце, Деленд получил ответ, которого никак не ожидал услышать. Им оказался Шерман Смит.

Оказалось, что сам наставник, являясь семейным человеком, не знал о том, что у него есть сын, так как Кэрол предпочла не рассказывать о беременности никому, за исключением ближайших родственников. Она понимала, что на тот момент ни она, ни её молодой человек, готовящийся к поступлению в колледж, не могли обеспечить ребёнку достойное существование.

Смит был удивлён не меньше Маккалау, что их связь гораздо теснее, чем им обоим казалось. Несмотря на сходство, причины которого стали известны лишь сейчас, специалист проверил слова Бриггс с помощью анализа ДНК. В какой-то степени он был разочарован сам в себе, так как всю жизнь старался быть образцом ответственности и самоконтроля, однако, несмотря на это, в конце концов ему пришлось признать, что главное чувство, которое он испытывает в своём новом положении, — гордость за Деленда, ставшего настоящим профессионалом и достойным человеком.

«Шерман впервые назвал меня своим сыном. Никто никогда ко мне так не обращался. Это был очень эмоциональный момент для нас обоих. Немного поразмыслив над всем тем, чего мне удалось добиться, я осознал, что действительно рад быть чьим-то поводом для гордости», — добавляет Маккалау.