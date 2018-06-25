Павел Колобков и глава Минспорта Уругвая Фернандо Касерес проводят пресс-конференцию в Самаре

В понедельник, 25 июня, сборная России проведёт заключительный поединок в группе А. Команда будет бороться с Уругваем за первое место в квартете. Сейчас оба коллектива располагают шестью очками и рассчитывают на выход в плей-офф с первого места. За несколько часов до игры в Самаре проходит пресс-конференция министра спорта РФ Павла Колобкова и его уругвайского коллеги Фернандо Касереса. Также на вопросы журналистов отвечает президент Олимпийского комитета латиноамериканской страны Хулио Мальоне. RT ведёт прямую трансляцию.