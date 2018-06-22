Цветы от Германии у Вечного огня в Сочи, доверие сборной России и аргентинские извинения: события девятого дня ЧМ-2018

Делегация Германии возложила цветы к Вечному огню в Сочи, болельщик из Аргентины извинился перед россиянкой за неподобающее поведение, а ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 51% россиян с самого начала верили в то, что национальная команда пройдёт в плей-офф. Главные околофутбольные события девятого дня мундиаля — в материале RT.

Цветы памяти

В России 22 июня отмечался День памяти и скорби — в этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Эта дата имеет большое значение не только для россиян, но и для гостей чемпионата мира. Делегации Германии, Исландии и Нигерии возложили цветы в Сочи и Волгограде, почтив память погибших на полях сражений.

Извинения аргентинца

Завершилась эпопея с аргентинским болельщиком, который оказался в центре международного скандала из-за собственной выходки. Фернандо Пенови приобрёл печальную известность, когда в сети появилось видео с ним и неизвестной российской девушкой. Фанат из Аргентины предлагал ей повторять разные фразы на испанском, среди которых оказались непристойные оскорбления.

Шалость Пенови тут же осудили у него на родине. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что он понесёт самое страшное для болельщика наказание — запрет посещать матчи чемпионата мира.

Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г.

Посольство России в Буэнос-Айресе подключилось к разбирательству и потребовало от Пенови принести извинения девушке. Вскоре он действительно попросил прощения.

«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми — моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно. Это видео записывалось для маленькой группы людей, но было предано широкой огласке. Это путешествие было моей мечтой, но я совершил ошибку и буду извиняться перед всеми на улице», — цитирует горе-фаната Clarin.

Смолов разбушевался

В неприятную историю попал и нападающий сборной России Фёдор Смолов. Он пока не проявил себя с лучшей стороны на чемпионате мира, не создав полезных моментов для команды в матчах с Саудовской Аравией и Египтом. Несмотря на то что национальная команда всё равно одержала две победы, форвард попал под огонь критики болельщиков. Они начали оставлять гневные комментарии в Instagram-аккаунте Смолова.

«Когда играть начнёшь? Выходишь на замену и ходишь пешком. На твоём месте игроки рвали и метали бы. Дзюба играет, потому что бьётся», — написал пользователь, не представившийся своим настоящим именем.

Этот комментарий вывел игрока из себя, и он ответил тайному недоброжелателю.

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты», — заявил Смолов.

После этого дискуссия в комментариях развернулась с новой силой. Кому-то поведение игрока сборной России не понравилось, но также нашлись и те, кто его поддержал и призвал не обращать внимания на оскорбительные выпады.

Вера в сборную

Тех, кто поддерживает сборную и верит в её успех, по всей стране немало. ВЦИОМ опубликовал исследование после матча России и Египта, которое показывает, какие настроения сейчас царят среди болельщиков.

Оказалось, что 51% жителей страны с самого начала верили в то, что команда пройдёт в плей-офф. 25% теперь надеются, что команда Станислава Черчесова шагнёт в следующий раунд. На полуфинал рассчитывают 16% респондентов, а 9% — на финал.

Минута молчания по Аргентине

То, что произошло со Смоловым, не сравнится с народным гневом, который переживает Аргентина. Критика сборной, набравшей всего одно очко по итогам двух матчей группового этапа, достигла запредельных высот. Местный телеканал TyC Sports даже устроил минуту молчания перед послематчевым шоу, намекая на безжизненное состояние команды Лионеля Месси.

Esto pasó al aire en la TV argentina. En serio. Perdón, Messi pic.twitter.com/oLqT06p2M1 — Guido Molteni (@GuidoMolte) 22 июня 2018 г.

«В этот момент аргентинская сборная мертва. Она умерла, когда ошибся Кабальеро и Хорватия повела в счёте», — сказал ведущий Диего Диас.

Впрочем, хоронить сборную Аргентины пока рано. У неё ещё есть шансы пробиться в плей-офф в случае победы над Нигерией и при благоприятном результате в матче Хорватии и Исландии в последнем туре.

Компенсация для Сампаоли

Кое-кому неудачи сборной Аргентины сулят огромную выгоду. И этот кто-то — сам наставник команды Хорхе Сампаоли. Как стало известно TyC Sports, неустойка за досрочное расторжение контракта со специалистом составляет целых €20 млн.

Соглашение между Сампаоли и Федерацией футбола Аргентины рассчитано до 2022 года, но в случае оглушительного провала, которым может стать невыход в 1/8 финала, дни тренера в сборной наверняка будут сочтены, а сам он получит приличный бонус за увольнение.

Шведская эпидемия

Сборная Швеции продолжает сражаться за выход из группы, но даже после победы над Южной Кореей у неё не всё так гладко. Главный тренер команды Янне Андерссон после очередной тренировки поведал неприятную новость: сразу три игрока слегли с болями в животе.

Жертвами неизвестной болезни стали Понтус Янссон, Филип Хеландер и Маркус Роден. Наставник команды не стал говорить конкретно, вызвано ли их отсутствие отравлением или инфекцией. Учитывая то, что небольшое повреждение получил и Исаак Кисе Телин, шведской команде придётся очень трудно в ближайшем матче с Германией.