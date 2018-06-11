Команда Месси в России: сборная Аргентины по футболу проводит тренировку перед ЧМ-2018

Сборная Аргентины по футболу готовится к чемпионату мира в России. Тренировочная база латиноамериканцев расположена в подмосковных Бронницах. В понедельник, 11 июня, претенденты на чемпионский кубок проводят тренировку. RT ведёт прямую трансляцию.