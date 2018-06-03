В Калининграде прошёл матч легенд ФИФА и сборной России

В Парке футбола, который открылся в центре Калининграда, состоялся матч легенд ФИФА и сборной России прошлых лет. Победу со счётом 6:4 одержала сборная Международной федерации футбола. В неё, в частности, вошли бразилец Кафу, португалец Нуну Гомеш, англичанин Уэс Браун, хорват Нико Кранчар, швейцарец Паскаль Цубербюлер, нигериец Кану. Среди игроков российской команды — Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Александр Мостовой, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Панов. В рамках ЧМ-2018 Калининград примет четыре поединка группового этапа турнира. RT вёл прямую трансляцию матча легенд.