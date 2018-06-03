В Москве встречают кубок чемпионата мира по футболу

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RT
В Москву доставили кубок чемпионата мира по футболу. В воскресенье, 3 июня, на Манежной площади состоится церемония приветствия трофея, за который этим летом в 11 городах России будут сражаться сборные 32 стран мира. С 4 по 7 июня кубок выставят в парке Горького в специальном шатре. Ранее символ победы на мундиале побывал в 24 городах России. RT вёл прямую трансляцию.
Чемпионат мира по футболу 2018 в России

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ЧМ по футболу — 2018
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