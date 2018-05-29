«Наша главная задача — возвращение доверия к организации»: пресс-конференция нового главы ОКР Станислава Позднякова
В Москве завершились выборы нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). Им стал бывший вице-президент организации Станислав Поздняков. По окончании заседания собрания организации, четырёхкратный олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов. RT вёл прямую трансляцию.
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