«Наша главная задача — возвращение доверия к организации»: пресс-конференция нового главы ОКР Станислава Позднякова

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RT
В Москве завершились выборы нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). Им стал бывший вице-президент организации Станислав Поздняков. По окончании заседания собрания организации, четырёхкратный олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов. RT вёл прямую трансляцию.

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