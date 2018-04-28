«Она достигала всего своим упорством»: в Подмосковье скончалась 15-летняя сноубордистка

В подмосковных Люберцах скончалась 15-летняя сноубордистка Дарья Гумен. Девушка почувствовала себя плохо в гостях у подруги и потеряла сознание. Приехавшие на место врачи констатировали её смерть. Гумен была подающей надежды спортсменкой. За десять дней до трагедии она завоевала серебряную и бронзовую медали в финале Кубка России.

«На здоровье не жаловалась, училась на пятёрки»

Скоропостижная смерть 15-летней спортсменки стала трагедией для отечественного сноуборда. Девушка никогда не жаловалась на здоровье и дважды в год проходила углублённые профилактические медобследования. Последнее из них состоялось 20 апреля — за пять дней до смерти. Никаких отклонений врачи не обнаружили.

Однако 25 апреля Дарьи не стало. Девушка отправилась в гости к своей подруге в подмосковные Люберцы и там почувствовала себя плохо. Затем она потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали её смерть. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Что стало причиной трагедии, в настоящий момент неизвестно. Результаты вскрытия медики планируют огласить позже.

Отец спортсменки Михаил Гумен рассказал, что вся жизнь дочери была буквально подчинена сноуборду, которым она занималась с самого раннего детства.

«С самого рождения мы вставали часов в семь утра, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 — отбой. И так на протяжении практически 15 лет — душа в душу, ни разу практически не ругались. А в конце концов такое получилось…» — приводит слова мужчины телеканал «360».

По словам отца, Дарья была не только талантливой спортсменкой, но и хорошо училась в школе. В сентябре девушка должна была перейти в девятый класс.

«Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у неё ни одной четвёрки, только на пять училась», — рассказал отец девушки.

Также мужчина признался, что практически никогда не бывал на соревнованиях, в которых принимала участие его дочь, так как слишком сильно переживал за неё.

«Я так за неё волновался, что на её выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или в соцсетях, или просто ждал результатов — очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала. Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне проиграть», — добавил отец.

Публикация от Даша Гумен (@daria_gumen) 14 Ноя 2017 в 12:20 PST

«Очень крутой выдался сезон»

Девушка была талантливой сноубордисткой. Буквально за десять дней до своей смерти она, несмотря на юный возраст, дебютировала на финале Кубка России. В результате 15-летняя спортсменка с ходу завоевала две медали. В слоупстайле Гумен стала второй, уступив лишь другой москвичке Дарье Беликовой, а в биг-эйре финишировала третьей после всё той же Беликовой и Яны Доновской из Челябинской области. При этом уже 30 апреля Дарья собиралась поехать в тренировочный лагерь.

«Очень хорошее завершение на финале кубка России. Очень крутой и насыщенный выдался сезон! Спасибо всем моим самым лучшим за поддержку», — писала она в своём Instagram.

А в марте юная спортсменка приняла участие в чемпионате страны в Миассе, но занять призовые места не смогла. Тем не менее талант Гумен был для всех очевиден, и она не скрывала, что хочет поехать на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

Публикация от Даша Гумен (@daria_gumen) 26 Янв 2018 в 4:05 PST

Прерванный путь

Смерть молодой сноубордистки стала далеко не первой трагедией, случившейся за последнее время в мире российского спорта. Так, 21 апреля не стало 24-летней отечественной велогонщицы Лидии Плужниковой. Она погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Спортсменку сбил автомобиль, за рулём которого находился несовершеннолетний водитель.

Также по теме «Отвлёкся и не заметил»: велогонщицу Плужникову насмерть сбил несовершеннолетний водитель Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Спортсменку насмерть сбил автомобиль, за рулём...

«В Краснодарском крае у национальной команды был тренировочный сбор, и ещё 11-го числа все оттуда уехали, но Плужникова вместе с двумя девчонками осталась на самоподготовку. Уже в воскресенье они должны были улететь домой. За день до отъезда не было даже запланировано тренировки, но девушки решили на велосипедах съездить к Чёрному морю, причём воспользовались для этого не основными трассами, а просёлочной дорогой.

По пути Лида отстала от девчонок. Машина «Жигули» неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать», — рассказал в интервью RT президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

15 марта во время соревнований в Обнинске скончался 17-летний пловец Михаил Муходинов. Юному спортсмену стало плохо после заплыва на 50 метров. Находившиеся на месте врачи спасти жизнь юноши не смогли.

«Я рад, что был знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким! Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат!» — написал бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков в своём Instagram.