Российская сноубордистка скончалась в возрасте 15 лет

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Российская сноубордистка Дарья Гумен скоропостижно скончалась в возрасте 15 лет.

25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах. Придя в гости, девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть подростка, сообщает телеканал «360».

По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.

Причина смерти станет известна через месяц после проведённой экспертизы.

Ранее скончался абсолютный чемпион СССР по горнолыжному спорту 1968 года Василий Мельников.

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