Российская велогонщица Плужникова была сбита насмерть автомобилем в Краснодарском крае

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Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Архипо-Осиповке (Краснодарский край).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

24-летняя Плужникова ехала на велосипеде и столкнулась с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Как сообщается, за рулём находился 17-летний водитель без прав на управление транспортным средством.

Врачи пытались спасти жизнь спортсменки, но она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Федерация намерена участвовать в расследовании трагедии.

Ранее в Китае в возрасте 28 лет погиб бывший футболист Владимир Герасимов.

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